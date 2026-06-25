Controlar la actividad de nervios mediante dispositivos intracorporales inyectables

Unos científicos han ideado y fabricado un pequeño dispositivo médico inyectable que introduce en la ciencia médica un nuevo enfoque para el tratamiento del dolor crónico y de los trastornos del movimiento, controlando la actividad nerviosa sin necesidad de cirugía, baterías ni cables. Esto ofrece una forma más sencilla y menos invasiva de tratar el dolor crónico, los trastornos del movimiento y otras afecciones neurológicas.

El dispositivo, del tamaño aproximado de una semilla pequeña, se inyecta en el cuerpo con una aguja estándar y se coloca cerca del nervio sobre el que se desea que actúe. Una vez en posición, emite señales eléctricas controladas que influyen en el comportamiento del nervio. Se energiza de forma inalámbrica desde fuera del cuerpo. Médicos y pacientes pueden ajustar la actividad del dispositivo en tiempo real desde el exterior del cuerpo.

Este nuevo y revolucionario dispositivo combina gran precisión con mínima invasividad y puede ser un buen complemento para las opciones de tratamiento existentes, que pueden incluir implantes quirúrgicos o medicamentos, según la dolencia sufrida por el paciente y las necesidades de este.

Esta innovación es obra de un equipo integrado, entre otros, por Khalil Ramadi y Mohamed Elsherif, de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Esta última es una universidad establecida en Emiratos Árabes Unidos por la Universidad de Nueva York de Estados Unidos.

El dispositivo puede rastrearse mediante técnicas de captación de imágenes médicas estándar, como ecografías y tomografías computerizadas, lo que permite una colocación y monitorización precisas. Una vez implantado, proporciona estimulación eléctrica programable, lo que posibilita tratamientos personalizados según la situación de cada paciente.

En pruebas de laboratorio y preclínicas, el dispositivo ha demostrado que con él se puede controlar de manera precisa la estimulación nerviosa y que consigue un rendimiento constante en condiciones reales. También se ha comprobado que puede activar nervios del modo deseado. Todo ello confirma su buen potencial para aplicaciones prácticas en el campo médico.

Ramadi, Elsherif y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo en la revista académica Science Advances, bajo el título “An Injectable, Leadless Bioelectronic Interface for Battery-free Wireless Peripheral Neuromodulation”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com