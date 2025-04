¿Cómo influye el ciclo menstrual en la inflamación en la anemia de células falciformes?

Un marcador vinculado a la inflamación, la proteína C reactiva, podría aumentar significativamente durante la fase folicular del ciclo menstrual en pacientes con anemia de células falciformes (ECF), según una investigación de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).

Tal y como se publica en ‘Blood Vessels, Thrombosis & Hemostasis’. Esta observación proporciona información sobre el patrón de eventos vasooclusivos dolorosos (EVO), impulsados por la inflamación, en pacientes con este trastorno.

«Sabemos, tanto por la literatura como por anécdotas de nuestros pacientes, que las mujeres con anemia de células falciformes presentan EVO que se agrupan alrededor de sus periodos menstruales. Queríamos examinar la posible razón», apunta la autora principal del estudio, la doctora Jessica Wu, médica residente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

El primero en examinar la asociación entre los ciclos menstruales y la inflamación en pacientes con anemia de células falciformes. «El ciclo menstrual a menudo se pasa por alto en la investigación y la atención clínica, pero puede interactuar con la salud de maneras importantes, como lo estamos observando en la anemia drepanocítica (ACF)», expone la investigadora principal del estudio, la doctora Andrea Roe, profesora adjunta de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Las investigadoras analizaron muestras de plasma del repositorio del Biobanco de Penn Medicine de personas con diagnóstico confirmado de ACF. Tras excluir las muestras de participantes embarazadas, hospitalizadas con una EVO o tratadas en un servicio de urgencias o un centro de infusión en el momento de la toma de la muestra, se incluyeron 31 muestras de plasma en el análisis: 13 de mujeres y 18 de hombres.

La anemia de células falciformes (ACF), el trastorno hereditario de glóbulos rojos más común en Estados Unidos, se caracteriza por células sanguíneas con forma anormal. Estas células pueden alojarse en las venas y obstruir el flujo sanguíneo, lo que provoca daño orgánico, infección y episodios de dolor intenso en todo el cuerpo, conocidos como EVO, que pueden ser tan debilitantes que las personas acuden al hospital para recibir tratamiento. La literatura previa ha demostrado que las pacientes con ACF presentan EVO más frecuentes y graves , a menudo cerca de la menstruación.

Los investigadores midieron la proteína C reactiva en todas las muestras, así como las hormonas sexuales femeninas, como el estradiol, la progesterona y la hormona luteinizante, en muestras de pacientes femeninas. Compararon la proteína C reactiva, los marcadores clínicos de laboratorio y otros biomarcadores según el sexo de la paciente, el genotipo de anemia de células falciformes (ACF) y la hidroxiurea.

En el caso de las 13 pacientes femeninas, realizaron las mismas comparaciones entre muestras de las fases folicular y lútea del ciclo menstrual. Se utilizó un nivel de progesterona de 1,75 ng/mL para definir la ocurrencia de la ovulación y el punto de corte entre las fases folicular y lútea.

Entre las 31 muestras, la concentración promedio de proteína C reactiva fue de 4,45 mg/L, sin diferencias significativas observadas en función del genotipo de anemia falciforme (ACF) ni del tratamiento con hidroxiurea. Al comparar la proteína C reactiva entre muestras de pacientes mujeres y hombres, la Dra. Wu y sus colegas no observaron diferencias significativas (3,88 frente a 4,45 mg/L, p = 0,89); sin embargo, al comparar la proteína C reactiva entre muestras tomadas durante la fase folicular o lútea de las pacientes mujeres, observaron una mediana de proteína C reactiva más alta en la fase folicular que en la fase lútea (8,80 frente a 0,82 mg/L, p = 0,03).

«La inflamación es significativamente mayor en la fase folicular, o primera mitad del ciclo menstrual, en pacientes con anemia falciforme», observa la doctora Wu. «Esta observación se correlaciona con lo que vemos en la literatura médica, que indica que este es el momento en el que esta población de pacientes presenta la mayor cantidad de eventos de ovulación».

Estos resultados también reflejan la tendencia observada en los ciclos menstruales de la población general, aunque la magnitud de la elevación es mucho mayor en pacientes con anemia falciforme (ACF) que en aquellas sin ACF durante la fase folicular (8,80 mg/L frente a 0,74 mg/L). La fluctuación significativa de la proteína C reactiva en pacientes con ACF podría tener implicaciones clínicas, dado el patrón temporal similar de las EVO, lo que constituye un objetivo para la intervención.

«Muchos anticonceptivos hormonales pueden suprimir la menstruación o las fluctuaciones hormonales que ocurren entre ciclos, por lo que los anticonceptivos podrían ayudar a estas pacientes a controlar sus crisis de dolor», agrega la doctora Wu. «La anemia drepanocítica es una enfermedad muy debilitante y dolorosa. Cuantos más datos tengamos sobre su presentación en pacientes femeninas, mejor podremos asesorarlas sobre cómo anticipar y controlar su dolor».

Wu advierte que esta investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales y presenta varias limitaciones, como el pequeño tamaño de la muestra y su naturaleza transversal y retrospectiva. En concreto, dado que cada muestra se obtuvo en un momento específico de cada individuo, no fue posible realizar comparaciones de la fase menstrual en la proteína C reactiva (fase folicular vs. fase lútea) en el mismo individuo. Además, dado que las EVP evolucionan a través de diferentes etapas, los investigadores no pudieron confirmar que las participantes se encontraran en sus niveles inflamatorios basales, incluso si no presentaban síntomas de una EVO aguda.

Los investigadores pretenden validar sus hallazgos mediante estudios prospectivos adicionales con tamaños de muestra más grandes y planean explorar los patrones menstruales de otros biomarcadores asociados con la anemia de células falciformes, así como la correlación con los síntomas clínicos.

Fuente: infosalus.com