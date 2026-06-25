Científicos descubren células clave que podrían revolucionar la detección del cáncer de páncreas

Los científicos descubrieron que los grandes conductos de drenaje tienen una estructura en capas y que, dentro de ellas, existe un grupo celular con propiedades que hasta entonces solo se habían atribuido a células cancerosas agresivas

Un grupo de investigadores de la Universidad Libre de Bruselas (VUB) logró un hallazgo que podría representar un avance significativo en el estudio del cáncer de páncreas, al abrir nuevas posibilidades para mejorar tanto su detección temprana como el desarrollo de tratamientos más eficaces. La institución dio a conocer los resultados mediante un comunicado difundido este martes.

Como parte de la investigación, los científicos elaboraron un mapa detallado de un páncreas humano sano utilizando tecnologías de última generación. Durante el análisis identificaron un tipo de células poco frecuentes con características muy similares a las de las células tumorales.

Este descubrimiento resulta especialmente relevante porque, hasta ahora, se creía que el tejido de los conductos pancreáticos —la zona donde se origina la mayoría de los casos de cáncer de páncreas— tenía una estructura sencilla formada únicamente por un solo tipo de célula.

Concretamente, los científicos descubrieron que los grandes conductos de drenaje tienen una estructura en capas y que, dentro de ellas, existe un grupo celular con propiedades que hasta entonces solo se habían atribuido a células cancerosas agresivas.

Científicos observaron diferencias importantes entre los distintos tipos de cáncer

Al comparar el hallazgo obtenido en páncreas sanos con tejidos afectados por un tumor, los científicos observaron diferencias importantes entre los distintos tipos de cáncer.

En la variante más común (PDAC), la organización original de las células parecía haber desaparecido por completo, mientras que en el carcinoma adenoescamoso (ASCP), menos frecuente pero más agresivo, los tipos celulares y su estructura se conservaban casi a la perfección.

Dado que ambos tipos de pacientes reciben actualmente el mismo tratamiento, los científicos de la universidad belga abogan por una terapia distinta para tratar cada caso.

«Ahora que sabemos que estas células están presentes de forma natural, podemos empezar a investigar si desempeñan un papel en el desarrollo tumoral. Esto podría ofrecer oportunidades para la detección precoz», explicó Ilse Roman, científica jefa de la investigación, a la agencia de noticias Belga.

Este nuevo descubrimiento, publicado en la revista sobre gastroenterología y hepatología Gut, supone un nuevo paso para avanzar en uno de los tipos de cáncer más agresivos y difíciles de tratar, precisamente porque la base biológica de los tumores pancreáticos sigue siendo bastante desconocida.

Fuente: informador.mx