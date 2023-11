Casos de fetos con órganos invertidos se cuadriplican en China

Los médicos especularon que los casos podrían estar relacionados con un aumento de covid pero, cuidado, no se pueden sacar conclusiones

Los médicos en China están informando de un aumento sorprendente e inexplicable en el número de fetos con “situs inversus”, una rara enfermedad congénita en la que los órganos del pecho y el abdomen están dispuestos en una imagen especular de sus posiciones normales. Es decir, invertidos como en un espejo.

En los primeros siete meses de 2023, la tasa de fetos identificados con la afección se cuadruplicó en comparación con las tasas históricas, según un breve informe que apareció el jueves en el New England Journal of Medicine.

Los casos de situs inversus aumentaron en 2023

Para el informe, médicos de dos grandes centros obstétricos en las ciudades de Shanghai y Changsha combinaron los registros clínicos de sus centros desde enero de 2014 hasta julio de 2023. Los médicos descubrieron que de 2014 a 2022, el total anual de casos de situs inversus fue típicamente de unos cinco a seis por cada 10,000 personas embarazadas sometidas a ecografías. Pero, en 2023, la tasa saltó a casi 24 casos por cada 10,000 exámenes de ultrasonido.

Al observar los 2023 casos por mes, los investigadores observaron que el aumento del situs inversus comenzó en abril y continuó hasta junio antes de volver a las tasas iniciales en julio. En total, hubo 56 casos de situs inversus entre enero y julio de 2023 entre 23,746 personas embarazadas sometidas a ecografías.

Las ecografías que diagnostican la afección se realizaron generalmente entre las semanas 20 y 24 de gestación. Los autores observaron que no hubo cambios en los criterios de diagnóstico que pudieran explicar el “aumento sorprendente”.

“Sin conclusiones”

Sin evidencia que lo respalde, los médicos especulan que podría estar relacionado con un aumento en los casos de Covid-19, que comenzó a fines de 2022 cuando China levantó abruptamente su política de cero Covid. La posterior ola de Covid-19 finalmente infectó a alrededor del 82% de la población de China, que es más de 1,400 millones de personas, escribieron los autores. Los casos de Covid-19 alcanzaron su punto máximo a finales de diciembre y la ola se extendió hasta principios de febrero.

Aproximadamente cuatro meses después del pico de casos de Covid-19, comenzó el aumento del situs inversus. Los autores especulan que el virus podría haber provocado la enfermedad directamente, infectando a los fetos en el útero, o indirectamente, a través de respuestas inflamatorias maternas.

Pero todo esto es altamente especulativo. Por un lado, el informe no incluye datos sobre si las personas embarazadas cuyos fetos fueron diagnosticados con esta rara enfermedad incluso tuvieron Covid-19 durante sus embarazos, y cómo se compararon sus tasas de infección por SARS-CoV-2 con aquellas en embarazos sin situs inversus. Tampoco incluye datos sobre factores genéticos y ambientales, que se sabe que están relacionados con el situs inversus. Y, en particular, aunque los casos de situs inversus se cuadriplicaron, en general seguía siendo muy raro, y no se informaron picos similares en otras oleadas de infecciones por SARS-CoV-2, incluso después de que la pandemia comenzara en China a fines de 2019.

Como tal, los autores reconocen que “no se pueden sacar conclusiones” del informe actual sobre la causa del aumento inusual. Sin embargo, piden más investigaciones para comprender qué hay detrás del repunte y el posible papel del SARS-CoV-2. La buena noticia es que la mayoría de las personas con situs inversus tienen una esperanza de vida normal.

Fuente: es.wired.com