¿Acidez crónica? Conoce los síntomas del esófago de Barrett

El esófago de Barrett se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago

l esófago de Barrett es una afección en la que el revestimiento plano y rosado del esófago, que conecta la boca con el estómago, se daña por el reflujo ácido, lo que hace que el revestimiento se engrose y se vuelva rojo.

El esófago de Barrett se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Es importante realizarse controles regulares con pruebas detalladas por imágenes y biopsias exhaustivas del esófago para comprobar si hay células precancerosas.

El desarrollo del esófago de Barrett se atribuye con mayor frecuencia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución, que puede incluir estos signos y síntomas:

Síntomas del esófago de Barrett

Acidez estomacal frecuente y regurgitación del contenido del estómago

Dificultad para tragar alimentos, y

Dolores en el pecho, de baja intensidad.

Busque ayuda de inmediato si se presenta alguna de estas situaciones:

Dolor fuerte en el pecho, que puede ser síntoma de un ataque cardíaco

Dificultad para tragar

Vómitos con sangre roja o sangre que parece granos de café

Heces oscuras, negras o con sangre, y

Pérdida de peso no intencional.

Complicaciones

Las personas con el esófago de Barrett tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de esófago, afortunadamente, esto sucede con poca frecuencia.

El especialista en diagnosticar y tratar el esófago de Barret es el gastroenterólogo.

En otro asunto, les invito a ver y participar en su programa ‘Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud’; el próximo viernes a las 20 horas, nos acompañará la especialista en medicina interna, Dra. Fanny Alicia Aguas Arce, con el tema: ‘Los encuentros y desencuentros de la medicina moderna con la herbolaria mexicana’.

Lo transmitiremos por Facebook: Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud; y por YouTube en: Especialistas médicos al cuidado de su salud MX.

Por otro lado, hago un llamado al gobierno municipal, estatal y federal para que el sistema de salud sea atendido adecuadamente en cuanto al surtido suficiente y oportuno de medicamentos, y a practicar estudios de laboratorio y de gabinete precisos, así como las interconsultas a especialidad prontas, para evitar que se siga complicando la salud de los pacientes.

Por último, felicito a mi mamá, la profesora jubilada Rosalba Gallardo Herver, por su cumpleaños, ayer, 4 de octubre. Muchas felicitades mami.

Fuente: oem.com.mx