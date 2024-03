Hallan muerta a la anaconda más grande del mundo recién descubierta

La anaconda más grande del mundo que fue recientemente descubierta por un equipo de científicos durante la filmación de la serie de National Geographic para Disney+, “Pole to Pole”, junto al actor Will Smith, fue encontrada muerta en el río Formoso, en la zona rural de Bonito, en el estado de Mato Grosso do Sul, hace cinco semanas.

Ana Julia, anaconda de casi 7 metros de longitud y 200 kilos de peso, había despertado un gran interés en la comunidad científica, siendo descrita como una especie previamente no documentada de anaconda gigante.

“Un animal fuerte, un superviviente, que había estado nadando en Bonito durante décadas“, describió Vonk sobre la serpiente a la que calificó como tranquila al tiempo que recordó cómo dejaba que él nadara cerca de ella sin inmutarse.

“Según sabemos, estaba muy sana y aún en pleno apogeo de su vida, y probablemente habría dado a luz a muchas crías en los próximos años. Dado que no hay muchas de estas enormes serpientes gigantes, el golpe para la biodiversidad (y esta especie en particular) es enorme”, aseguró.

En otra publicación, hecha el jueves, el biólogo informó que todavía no hay evidencias de que la serpiente haya sido asesinada y reportó que las autoridades siguen investigando su causa de muerte sin descartar que haya sido por causas naturales.

