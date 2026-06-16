El hallazgo que cambia la búsqueda de vida en el universo: encuentran por primera vez exoplanetas con escudos magnéticos

Durante décadas parecía imposible detectarlos, pero un nuevo descubrimiento acaba de revelar que varios mundos lejanos poseen una característica clave para entender cómo evolucionan los planetas más allá del sistema solar

La exploración espacial vive uno de sus momentos más fascinantes. Mientras las misiones humanas vuelven a apuntar hacia la Luna y los telescopios observan regiones cada vez más lejanas del cosmos, los científicos continúan respondiendo preguntas que hasta hace poco parecían inalcanzables. Una de ellas está relacionada con una característica invisible, pero fundamental para la existencia y evolución de los planetas.

Durante años, los astrónomos sospecharon que muchos mundos situados fuera del sistema solar podían poseer esta propiedad. Sin embargo, demostrarlo era extremadamente difícil. Ahora, gracias a una combinación de observaciones avanzadas realizadas desde algunos de los telescopios más potentes del planeta, un grupo internacional de investigadores ha logrado lo que parecía imposible: identificar indicios sólidos de campos magnéticos en varios exoplanetas.

El hallazgo no solo abre una nueva etapa en el estudio de mundos distantes, sino que también podría cambiar la forma en que los científicos evalúan qué planetas tienen condiciones favorables para mantener atmósferas estables e, incluso, albergar vida en el futuro.

Una pista oculta en los vientos de mundos extremos

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature y liderado por la astrónoma Julia Seidel, analizó un grupo de siete exoplanetas gigantes extremadamente calientes. Estos mundos, conocidos como “Júpiter ultra calientes”, orbitan tan cerca de sus estrellas que sus atmósferas alcanzan temperaturas extremas capaces de ionizar gran parte de los gases que las componen.

Lejos de buscar directamente los campos magnéticos, algo que sigue siendo muy complejo con la tecnología actual, los investigadores decidieron observar otro fenómeno: el comportamiento de los vientos atmosféricos. Para ello utilizaron observaciones obtenidas desde telescopios ubicados en Chile y Hawái. Mediante mediciones precisas del desplazamiento Doppler, pudieron calcular la velocidad con la que se movían los gases en las atmósferas de estos planetas. Lo que encontraron fue inesperado. A medida que aumentaba la temperatura de los exoplanetas, la velocidad de sus vientos disminuía de forma notable. Según los modelos atmosféricos tradicionales, debería ocurrir exactamente lo contrario: temperaturas más altas tendrían que generar movimientos atmosféricos más intensos.

La explicación parecía esconderse en otro lugar.

Los investigadores comprobaron que esa desaceleración encajaba perfectamente con la influencia de campos magnéticos. Cuando las partículas cargadas de una atmósfera ionizada interactúan con un campo magnético suficientemente potente, experimentan una especie de resistencia que limita su movimiento. Ese fenómeno, conocido como arrastre magnético, ofrecía la respuesta más convincente a las observaciones.

Por qué este descubrimiento es tan importante

Los campos magnéticos desempeñan un papel fundamental en la historia de los planetas. En la Tierra, por ejemplo, actúan como un escudo protector frente al viento solar y la radiación procedente del espacio. Sin esta protección, nuestra atmósfera habría evolucionado de forma muy distinta.

Hasta ahora, los científicos apenas tenían información sobre la presencia de campos magnéticos en exoplanetas. Las observaciones directas son extremadamente difíciles debido a las enormes distancias que separan a estos mundos de nuestro planeta. Por eso, este trabajo representa un avance tan relevante. En lugar de intentar detectar los campos magnéticos de forma directa, los investigadores lograron identificar sus efectos sobre las atmósferas planetarias.

Según explicó Julia Seidel, los resultados revelaron un comportamiento que desafiaba todas las expectativas. Los planetas más calientes mostraban vientos sorprendentemente débiles, algo difícil de justificar mediante procesos atmosféricos convencionales. La investigadora señaló que toda la energía recibida de la estrella anfitriona debía disiparse de alguna manera. La explicación más consistente es que los campos magnéticos están interactuando con las partículas cargadas presentes en la atmósfera, frenando su movimiento y modificando por completo la circulación atmosférica.

Además de confirmar la existencia de estos campos magnéticos, el descubrimiento proporciona una herramienta completamente nueva para estudiar exoplanetas. Los datos obtenidos permitirán mejorar los modelos utilizados para estimar la intensidad de los campos magnéticos en distintos tipos de mundos, desde gigantes gaseosos hasta posibles planetas rocosos similares a la Tierra.

La importancia de este avance va mucho más allá de los siete exoplanetas analizados. Cada nueva técnica capaz de revelar características ocultas de mundos lejanos acerca a los científicos a uno de los mayores objetivos de la astronomía moderna: comprender cuántos planetas podrían reunir las condiciones necesarias para ser habitables.

En un universo repleto de miles de exoplanetas conocidos y millones que todavía esperan ser descubiertos, encontrar una forma de estudiar sus escudos magnéticos podría convertirse en una de las herramientas más valiosas para explorar los secretos del cosmos.

Fuente: es.gizmodo.com