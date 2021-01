El despertar del géiser más activo del mundo no presagia erupción

Geocientíficos han rechazado que la reactivación del géiser más activo del mundo, en el Parque de Yellowstone, represente un aviso de erupción en esta turística zona, asentada en una gran caldera volcánica.

Cuando el Steamboat Geyser, que dispara agua más alto que cualquier géiser activo en el mundo, volvió a despertar en 2018 después de tres años y medio de inactividad, algunos especularon que era un presagio de posibles erupciones volcánicas explosivas dentro de la cuenca del géiser circundante. Estas llamadas explosiones hidrotermales pueden arrojar barro, arena y rocas al aire y liberar vapor caliente, poniendo en peligro vidas; una explosión de este tipo en White Island en Nueva Zelanda en diciembre de 2019 mató a 22 personas.

Un nuevo estudio ha encontrado pocos indicios de movimiento de magma subterráneo en la zona del gran géiser de Yellowstone que sería un requisito previo para una erupción.

Los géiseres se encuentran justo afuera de la caldera volcánica más grande y dinámica del país, pero no se han producido erupciones importantes en los últimos 70.000 años.

“Las explosiones hidrotermales (básicamente agua caliente que explota porque entra en contacto con la roca caliente) son uno de los mayores peligros en Yellowstone”, dijo en un comunicado Michael Manga, profesor de ciencias terrestres y planetarias en la Universidad de California, Berkeley, y autor principal del estudio. “La razón por la que son problemáticos es que son muy difíciles de predecir; no está claro si existen precursores que permitan dar una advertencia”.

Él y su equipo descubrieron que, si bien el suelo alrededor del géiser se elevó y la sismicidad aumentó un poco antes de que el géiser se reactivara y el área actualmente irradia un poco más de calor a la atmósfera, ningún otro géiser inactivo en la cuenca se ha reiniciado, y la temperatura del agua subterránea que impulsa las erupciones de Steamboat no ha aumentado. Además, ninguna secuencia de erupciones de Steamboat que no sea la que comenzó en 2018 ocurrió después de períodos de alta actividad sísmica.

“No encontramos ninguna evidencia de que se avecina una gran erupción. Creo que es una conclusión importante”, dijo.

El estudio se publica esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fuente: europapress.es