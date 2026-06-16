Descubren en la Amazonía de Ecuador una araña nueva, Taczanowskia waska, que se disfraza de hongo para sobrevivir

Se trata del primer caso registrado de una araña que copia la forma de un hongo parásito y que logra camuflarse en el envés de las hojas tanto para cazar como para defenderse

La supervivencia de los animales en la naturaleza depende a menudo de dos factores fundamentales ligados al camuflaje. Por un lado, lograr pasar desapercibidos ante sus potenciales depredadores y, por otro, aprovechar esa misma invisibilidad para acechar y atacar con éxito a sus presas.

Sucede que, en ocasiones, esa capacidad hace que determinadas especies pasen inadvertidas para los humanos, en especial en zonas tan vastas en cuanto a territorio y complejas para la exploración como la selva amazónica ecuatoriana. Sin embargo, ese ha sido el escenario en el que un equipo investigador ha dado con una nueva especie de araña que se caracteriza por su peculiar modo de mimetizarse con su entorno.

Hablamos de la Taczanowskia waska, que ha sido descubierta por un grupo internacional de científicos entre los que se encontraban investigadores del Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio de la Biodiversidad, tal como destaca SciTech Daily. Lo llamativo del hallazgo es que esta nueva especie arácnida se ha dado a conocer con el aspecto de un hongo parásito conocido como Gibellula que infecta precisamente a las arañas.

Los aficionados a la biología dieron la pista clave para el descubrimiento

El camino hasta dar con esta nueva especie y estudiar las particularidades que la envuelven no ha sido sencillo. El universo de los arácnidos ofrece grandes ventanas de investigación para la ciencia, desde el estudio de las telas que tejen como trampa, hasta su asombrosa capacidad de camuflaje, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa.

Y es que para discernir que se trataba de una especie no conocida hasta la fecha, el equipo investigador se sirvió de la colaboración internacional y de la ciencia ciudadana. De hecho, el hallazgo se remonta a una publicación en la plataforma iNaturalist, donde varios usuarios reconocieron que lo que parecía una simple seta era en realidad una araña, cuestión que impulsó la investigación científica definitiva.

Una capacidad de mimetismo nunca vista: adoptar la forma del hongo que infecta a su propia especie

La Taczanowskia waska apareció durante un recorrido nocturno por el corredor Llanganates-Sangay de Ecuador, considerada una de las zonas de mayor riqueza en materia de biodiversidad del planeta. En su exploración, los investigadores observaron en el envés de una hoja lo que parecía un hongo común, tanto por su apariencia como por el lugar exacto en el que se encontraba.

Sin embargo, tras analizar las imágenes del hallazgo, se descubrió el fascinante método de engaño de este animal. Y es que la araña recién identificada cuenta con proyecciones alargadas en el abdomen, una superficie pálida y la capacidad de quedarse completamente quieta en la cara inferior de las hojas, imitando a la perfección el comportamiento y el aspecto del hongo Gibellula. Un sistema ideal para la supervivencia y para la caza.

A la clasificación de esta nueva especie ayudó Nadine Dupérré, aracnóloga canadiense y científica del Museo de la Naturaleza de Hamburgo en el LIB. Gracias a su experiencia y al examen de ejemplares de referencia en colecciones científicas históricas, Dupérré colaboró para certificar que se trataba de un arácnido completamente nuevo y cargado de particularidades desde el punto de vista científico: “Hallazgos como estos demuestran el valor de las colecciones científicas”, destacó la propia Dupérré en la revista científica Zootaxa, donde vio la luz el estudio íntegro.

Este descubrimiento pone de manifiesto detalles fascinantes sobre la naturaleza y la biodiversidad. En primer lugar, que en la profundidad del Amazonas todavía quedan muchos secretos por descubrir por parte de la comunidad científica. En segundo, que la capacidad de las especies para lograr subsistir alcanza unas cotas que hacen que su presencia pase inadvertida incluso para el ojo más experto. El mimetismo de la Taczanowskia waska ha supuesto un reto para los investigadores que solo la colaboración ciudadana ha permitido desentrañar.

Fuente: larazon.es