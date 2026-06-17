Descubren cómo los pájaros carpinteros soportan impactos extremos sin perder estabilidad

Un grupo de investigadores reveló nuevos hallazgos sobre el sorprendente mecanismo que permite a los pájaros carpinteros golpear los troncos de los árboles con gran fuerza y precisión sin sufrir daños cerebrales ni perder el equilibrio.

El estudio analizó la forma en que estas aves coordinan el movimiento de su cabeza, cuello y cuerpo durante el característico picoteo que realizan para buscar alimento, construir nidos o comunicarse. Los resultados muestran que no se trata únicamente de la resistencia de su cráneo, sino de un complejo sistema biomecánico que distribuye la energía de los impactos de manera eficiente.

Los científicos encontraron que la estructura corporal de los pájaros carpinteros les permite mantener una notable estabilidad incluso durante secuencias de golpes repetitivos a alta velocidad. La coordinación entre músculos, huesos y tejidos especializados actúa como un mecanismo de control que reduce las vibraciones y evita movimientos descontrolados.

La investigación también destacó la importancia de la postura adoptada por estas aves al momento de golpear la madera. Gracias a una alineación precisa de su cuerpo, logran maximizar la fuerza del impacto sin comprometer su equilibrio ni generar tensiones excesivas en sus articulaciones.

Los hallazgos podrían tener aplicaciones más allá de la biología. Los expertos consideran que comprender cómo estas aves absorben y distribuyen la energía podría inspirar nuevas tecnologías en áreas como la ingeniería, la robótica y el diseño de sistemas de protección contra impactos.

El descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre las extraordinarias adaptaciones evolutivas de los pájaros carpinteros, considerados desde hace décadas uno de los ejemplos más sorprendentes de especialización en el reino animal. Los investigadores esperan que futuros estudios permitan profundizar aún más en los mecanismos que hacen posible esta capacidad única de la naturaleza.

Fuente: diariodelsur.com.co