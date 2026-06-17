Los arqueólogos marinos están desconcertados: descubren un barco hundido en Noruega con porcelana intacta y unas misteriosas cajas

Durante siglos, los barcos cruzaron las aguas oscuras del Skagerrak sin llegar a pensar que, cientos de metros más abajo, permanecía congelado en el tiempo uno de los secretos mejor guardados del norte de Europa. En esta zona, un pequeño barco mercante del siglo XVIII permanecía intacto, con sus bodegas todavía llenas de tesoros que nadie había vuelto a tocar desde su hundimiento.

Ahora, casi 300 años después, arqueólogos marinos noruegos han empezado a devolver a la superficie parte de aquella carga extraordinaria. Platos de porcelana conservados en un estado óptimo, trozos de lámparas de araña y misteriosas cajas han permanecido en el fondo del mar durante siglos, permitiendo reconstruir una historia que había estado escondida bajo 600 metros de profundidad.

Este descubrimiento se ha apodado el «Naufragio de la Porcelana» y se encuentra ubicado a unos 600 metros de profundidad en el Skagerrak, el brazo de mar que separa Noruega de Dinamarca. Se trata de una profundidad única para la arqueología marina en Europa, donde jamás antes se había llevado a cabo una investigación de esta magnitud en mar abierto.

El hallazgo sorprendió totalmente a los arqueólogos que observaron por primera vez las imágenes captadas por un vehículo marino teledirigido (ROV): pilas completas de porcelana china apiladas en el fondo marino, sin sufrir daños y conservadas de forma extraordinaria.

El barco transportaba piezas lujosas de lámparas de araña, cristalería fina, candelabros y muchas cajas cerradas, cuyo contenido sigue siendo un gran misterio. Hasta la fecha, los investigadores han recuperado casi 40 objetos a través de un brazo robótico, el cual está equipado con ventosas diseñadas para manipular materiales delicados a grandes profundidades.

Cabe destacar que los investigadores piensan que el barco se hundió de forma muy rápida y totalmente vertical. Este suceso provocó que la carga siguiera en la misma posición en la que había sido estibada originalmente. Estos arqueólogos se han marcado el objetivo de llevar a cabo la primera excavación completa de un naufragio ubicado a 600 metros de profundidad en Noruega.

Fuente: msn.com