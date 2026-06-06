Investigadores surcoreanos crean un hidrogel con metal líquido para baterías flexibles que se estira un 900% y funciona a −20 °C sin perder rendimiento

Científicos de Corea del Sur crean un electrolito de hidrogel ultraflexible que resiste la congelación y mantiene el 98% de su capacidad tras 45.000 ciclos.

Un hidrogel que desafía el frío y los límites de la flexibilidad

El desarrollo de la electrónica portátil está obligando a replantear muchos de los materiales utilizados en baterías, sensores y sistemas de almacenamiento energético. Los usuarios esperan dispositivos más ligeros, adaptables al cuerpo humano y capaces de funcionar tanto en una montaña nevada como durante una ola de calor. Sin embargo, los materiales actuales siguen mostrando limitaciones importantes cuando las temperaturas descienden o cuando son sometidos a deformaciones repetidas.

En este contexto, un equipo de investigadores liderado por el profesor Sungjune Park ha presentado un nuevo hidrogel electrolítico basado en partículas de metal líquido que combina una capacidad de estiramiento extraordinaria con una notable resistencia al congelamiento.

Los resultados muestran un material capaz de multiplicar por nueve su longitud original sin perder sus propiedades electroquímicas, manteniendo además un funcionamiento estable incluso a temperaturas de hasta -20 °C.

El papel del metal líquido en la nueva generación de materiales

Los hidrogeles son materiales compuestos principalmente por agua atrapada dentro de una red polimérica. Debido a su suavidad y flexibilidad, se consideran candidatos ideales para dispositivos electrónicos portátiles y sistemas biomédicos.

El problema es que suelen presentar dos grandes inconvenientes: se vuelven frágiles cuando se estiran demasiado y pierden funcionalidad cuando el agua de su estructura comienza a congelarse.

La innovación de este estudio consiste en utilizar partículas de metal líquido como iniciadores directos de la polimerización. Durante el proceso, el metal líquido se fragmenta mediante ultrasonidos en diminutas partículas capaces de desencadenar la formación de la estructura polimérica sin necesidad de calor adicional ni radiación ultravioleta.

Este detalle puede parecer menor, aunque tiene implicaciones industriales relevantes. Reducir etapas de fabricación significa menos consumo energético, procesos más rápidos y una producción potencialmente más económica.

Una estructura capaz de absorber tensiones extremas

El equipo incorporó además metacrilato de estearilo (SMA), un compuesto hidrofóbico que genera enlaces físicos reversibles dentro de la red del hidrogel.

Estos enlaces funcionan como pequeños amortiguadores moleculares. Cuando el material se estira, parte de esas conexiones se rompen absorbiendo energía. Al desaparecer la tensión, vuelven a formarse de manera espontánea.

Gracias a este mecanismo, el material soporta deformaciones extremas sin fracturarse. Esta capacidad resulta especialmente interesante para tecnologías emergentes como:

Ropa inteligente con sensores integrados.

Parches biomédicos para monitorización continua.

Dispositivos electrónicos flexibles.

Supercondensadores deformables.

Sistemas energéticos para robótica blanda.

La llamada robótica blanda está creciendo rápidamente en sectores médicos, industriales y agrícolas, donde se buscan máquinas capaces de interactuar con personas y entornos delicados sin causar daños.

El desafío del frío extremo

Uno de los mayores problemas de los hidrogeles tradicionales aparece cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación.

La formación de cristales de hielo altera la estructura interna del material, disminuye su conductividad y provoca fallos prematuros.

Para evitarlo, los investigadores impregnaron el hidrogel con una solución de cloruro de litio (LiCl). Este compuesto reduce la formación de enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua, dificultando la cristalización.

Como resultado, el material conserva simultáneamente su flexibilidad mecánica y su capacidad para transportar cargas eléctricas incluso en ambientes fríos donde otros electrolitos dejan de funcionar correctamente.

Esta característica abre la puerta a dispositivos destinados a regiones polares, estaciones meteorológicas remotas, sensores ambientales o equipamiento utilizado en alta montaña.

Durabilidad que apunta a aplicaciones reales

La durabilidad suele ser uno de los principales obstáculos para la comercialización de nuevos materiales.

Muchos prototipos muestran excelentes resultados en laboratorio, aunque pierden prestaciones rápidamente durante el uso continuado.

En este caso, los dispositivos de almacenamiento energético fabricados con el nuevo electrolito conservaron el 98% de su rendimiento después de 45.000 ciclos de carga y descarga, una cifra especialmente prometedora para aplicaciones que requieren una larga vida útil.

La combinación de resistencia mecánica, estabilidad térmica y durabilidad puede reducir la necesidad de sustituciones frecuentes, un aspecto cada vez más relevante desde el punto de vista económico y ambiental.

Más allá de los dispositivos vestibles

Aunque los investigadores destacan especialmente el potencial en electrónica portátil, el alcance de esta tecnología podría ser mucho más amplio.

En los próximos años, la expansión del llamado Internet de las Cosas (IoT) implicará la instalación de millones de sensores distribuidos en infraestructuras, redes energéticas, explotaciones agrícolas y sistemas de monitorización ambiental.

Muchos de estos dispositivos operarán en condiciones meteorológicas difíciles, donde la resistencia al frío y la flexibilidad serán características muy valiosas.

Además, la transición hacia ciudades inteligentes demanda sistemas energéticos compactos, fiables y adaptables a múltiples superficies. Materiales como este podrían facilitar nuevas formas de integrar almacenamiento energético en elementos urbanos, textiles técnicos o equipamientos industriales.

Potencial

La combinación de flexibilidad extrema, resistencia al frío y larga vida útil sitúa a este hidrogel entre las innovaciones más interesantes dentro del campo de los materiales avanzados para almacenamiento energético.

A medida que crecen las energías renovables, los dispositivos portátiles y las redes inteligentes, también aumenta la necesidad de componentes capaces de soportar condiciones exigentes durante años sin degradarse.

Tecnologías como esta podrían facilitar el despliegue de sensores ambientales en zonas remotas, mejorar la fiabilidad de la electrónica utilizada en climas extremos y favorecer el desarrollo de productos más duraderos y reparables.

No resolverán por sí solas los desafíos energéticos actuales. Pero sí representan una pieza importante dentro de una tendencia más amplia: diseñar materiales que consuman menos recursos, duren más tiempo y se adapten mejor a un mundo que necesita ser cada vez más eficiente y resiliente frente al cambio climático.

Fuente: ecoinventos.com