Un estudiante desafía las leyes de la termodinámica con líquidos que forman un ánfora griega

El descubrimiento no tiene ninguna aplicación práctica por ahora, pero ¿y qué? Sigue siendo genial

Como dijo una vez de manera famosa Homer Simpson, “en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica”, pero un descubrimiento completamente inesperado de un estudiante de la Universidad de Massachusetts Amherst desafía la regla de Homer.

Las Leyes de la Termodinámica describen la relación entre temperatura, energía y entropía en un sistema, así como la interacción entre sus componentes. Tomemos como ejemplo la emulsificación. Este proceso explica cómo dos sustancias que normalmente no se mezclan (inmiscibles) pueden combinarse para formar una mezcla homogénea. El aceite de la mantequilla de cacahuete, por ejemplo, se separa de forma natural, formando una capa superior que necesita mezclarse. Sin embargo, algunas empresas añaden sustancias conocidas como “emulsionantes” para evitar que se produzca esta separación. La interacción de estos componentes en un sistema puede describirse completamente mediante las Leyes de la Termodinámica.

“Imagínate tu aliño italiano favorito”, dijo Thomas Russell, autor principal de un nuevo artículo publicado en la revista Nature Physics, en un comunicado de prensa. “Está compuesto de aceite, agua y especias, y antes de verterlo sobre tu ensalada, lo agitas para que todos los ingredientes se mezclen”.

Esto es la emulsificación en acción. Sin embargo, ese mismo proceso se volvió extraño cuando, en un laboratorio de Amherst, Anthony Raykh, estudiante de posgrado, mezcló un lote de líquidos inmiscibles junto con partículas de níquel magnetizadas. En lugar de mezclarse como se esperaba (como se muestra abajo), la mezcla adoptó lo que los autores del nuevo artículo en Nature Physics describen como la forma de un ánfora griega.

Tras recurrir a sus profesores en busca de respuestas y colaborar con científicos de las universidades cercanas de Syracuse y Tufts, Raykh descubrió, gracias a detalladas simulaciones, que cuando el magnetismo que actúa sobre los dos líquidos es intenso, puede doblar la frontera entre ellos y alterar la emulsificación tal como la describen las leyes de la termodinámica. Por mucho que se agitara la mezcla magnetizada, los líquidos acababan adoptando la misma forma.

“Cuando se observa muy de cerca a las nanopartículas individuales de níquel magnetizado que forman la frontera entre el agua y el aceite”, explica Hoagland, “se puede obtener información extremadamente detallada sobre cómo se ensamblan diferentes formas. En este caso, las partículas están suficientemente magnetizadas como para que su ensamblaje interfiera con el proceso de emulsificación, que es lo que describen las leyes de la termodinámica”.

Raykh admite que este descubrimiento no tiene aplicaciones prácticas inmediatas, pero representa un estado nunca antes visto que podría ampliar el campo de la física de la materia blanda.

Fuente: esquire.com