Subastarán carta firmada por Charles Darwin con un ejemplar de su obra más destacada

Una misiva del científico y un ejemplar de El Origen de las Especies pertenecían a Lorenzo Zambrano

Una carta firmada por el científico inglés Charles Darwin (1809-1882), que pertenecía a la colección del empresario mexicano Lorenzo Zambrano, será subastada junto con un ejemplar de su obra más destacada, El Origen de las Especies.

El documento da testimonio de detalles de la vida personal de Darwin como su lugar de residencia y el interés de su hijo Francis por el estudio de las plantas, y fue escrita por su esposa Emma Darwin, y firmada por él, reveló la casa de subastas Morton, la cual tiene las piezas en exhibición hasta el día en que se lleve a cabo la puja.

La carta fue escrita en Down Beckenham, un poblado inglés, ubicado a las afueras de Londres, donde Darwin vivió desde 1842 hasta su muerte. En la misiva agradece al doctor Willam Ogle la traducción de la obra del doctor Anton Kerner, un profesor de botánica de la Universidad de Innsbruck.

Ello en referencia a Flowers and Their Unbidden Guests, que sería la traducción de 1878, en donde fue impreso un texto de Darwin, el cual serviría como prólogo de la obra; y en la carta Darwin asegura que al escribirlo no lo había leído de nuevo, porque su hijo Frank lo tenía en su poder.

La misiva acompaña a una primera edición de El Origen de las Especies, publicada en junio de 1859, de la cual sólo se imprimieron mil 250 ejemplares que se agotaron el mismo día en que salieron a la venta.

En agosto de 2018 fue vendido en México otro libro de ese tiraje, en una puja por cinco millones 50 mil pesos; ante ello, la valuación de este ejemplar tendrá un precio de salida de entre cinco y seis millones de pesos.

Estos objetos serán parte de la Subasta de Libros de Exploradores y Viajeros, Mapas, Vistas, Ciencias y Religión, de Morton Subastas, el próximo martes 28 de enero; estará acompañado de otros documentos como mapas de América del siglo XVIII, en donde se muestra uno de los más grandes errores cartográficos, ya que se consideraba a la Península de Baja California como una isla.

