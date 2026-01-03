‘Sin espinas’, China crea un pez para un consumo mucho más sencillo

Científicos chinos desarrollaron una carpa sin espinas intermusculares mediante edición genética. El nuevo pez conserva su sabor, crece más rápido y facilita su consumo

La ciencia aplicada a los alimentos sigue avanzando y ahora llega desde Asia con un desarrollo que podría cambiar la forma en que se consume el pescado de agua dulce. Pues investigadores en China lograron crear una variedad de carpa prácticamente libre de espinas, uno de los principales obstáculos para su consumo cotidiano.

Este nuevo pez fue diseñado para mantener el sabor y valor nutritivo que caracteriza a la carpa, pero eliminando las pequeñas espinas intermusculares que dificultan su preparación y consumo. De acuerdo con los científicos, el resultado es un alimento más práctico, seguro y atractivo para el público.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca mejorar la experiencia del consumidor y, al mismo tiempo, hacer más eficiente y sostenible la producción acuícola, sin sacrificar calidad ni tradición culinaria. Pero, ¿cómo es esto posible? Sigue leyendo porque aquí te contamos todos los detalles.

Así lograron eliminar las espinas de la carpa

La variedad, denominada «Zhongke No. 6», fue desarrollada por un equipo de la Academia China de Ciencias y pertenece a la especie Carassius gibelio, conocida como carpa prusiana. Este pez es muy popular en China por su sabor y aporte nutricional, aunque tradicionalmente contiene más de 80 espinas en forma de Y incrustadas en el músculo.

Para resolver este problema, los investigadores analizaron el genoma de la carpa y detectaron que el gen runx2b es clave en la formación de dichas espinas. A partir de este hallazgo, recurrieron a una técnica de edición genética para bloquear su activación desde etapas tempranas del desarrollo.

El resultado fue un pez que no genera las espinas intermusculares, pero conserva intacto su esqueleto principal, su crecimiento normal, textura tierna y sabor característico. Según los científicos, el pez “sabe igual de bien” que la carpa tradicional.

La carpa ahora es más eficiente y resistente

Además de facilitar su consumo, la carpa Zhongke No. 6 presenta otras ventajas importantes. Crece más rápido, es más resistente a enfermedades y requiere menos alimento para producir la misma cantidad de proteína, lo que representa un beneficio tanto económico como ambiental.

Este desarrollo se enmarca en un programa estratégico de investigación enfocado en crear organismos con rasgos específicos que mejoren la producción de alimentos. Con ello, China busca fortalecer su seguridad alimentaria y modernizar su industria acuícola.

Aunque por ahora su uso está centrado en el mercado local, este avance abre el debate sobre el futuro de los alimentos modificados genéticamente y su potencial para transformar la forma en que comemos productos tradicionales.

