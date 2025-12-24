Prometeo, el árbol más antiguo del mundo que fue talado por un científico tras 5.000 años de existencia: ‘Sabía que era bastante viejo’

En 1964, un error científico acabó con un pino milenario y cambió para siempre la manera de proteger los árboles más antiguos de la Tierra

Allá por 1964 se tomó una decisión con fines científicos que terminó con la vida de uno de los organismos más antiguos jamás conocidos. Prometeo, un pino de la especie ‘Great Basin bristlecone pine’, había logrado sobrevivir durante casi 5.000 años en las laderas del Wheeler Peak, en Nevada (Estados Unidos), hasta que fue talado sin que nadie conociera su verdadera edad.

El responsable de semejante error fue Donald Rusk Currey, un estudiante de posgrado que estudiaba los anillos de crecimiento de los árboles. En aquella época, Prometeo no destacaba por su tamaño, por lo que no destacaba en absoluto y al joven no le pareció que estuviese cometiendo ninguna locura al derribarlo. A día de hoy, el medio Indian Defence Review recuerda que en el Parque Nacional de Great Basin no está claro por qué decidió hacerlo, pero todos coinciden en que tenía permiso del Servicio Forestal.

Currey cometió un error que ayudó a que mejorasen las políticas de preservación de los árboles

Una de las hipótesis que se barajan apunta a que la barrena usada para extraer una muestra se quedó atascada en el tronco, mientras que otra sugiere que Currey precisaba una sección completa del árbol para seguir con su investigación. Sea como fuere, el pino fue cortado, y tiempo después se descubrió la gravedad de lo ocurrido.

Años después, Currey compartió con el San Francisco Chronicle el momento en el que descubrió la verdad. Se encontraba de vuelta en su casa, y cuando se puso a contar los anillos del tronco con su lupa, se dio cuenta de que Prometeo tenía casi 5.000 años de antigüedad. Este árbol no es el más antiguo del mundo, ya que más tarde se registraron ejemplares aún más longevos, pero su tala se pasó a la historia por ser un evento tremendamente desafortunado. Desde entonces, las políticas de conservación han sido modificadas con el objetivo de proteger estos árboles milenarios. Todo para asegurarse de que el episodio de Prometeo no vuelva a repetirse nunca más.

Fuente: as.com