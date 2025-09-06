Nuevos hallazgos sobre el Sol ayudarán a anticipar las erupciones ​’que amenazan a nuestros astronautas’

La misión Solar Orbiter , dirigida por la Agencia Espacial Europea, ha dividido el torrente de partículas energéticas arrojadas al espacio desde el Sol en dos grupos, rastreando cada uno de ellos hasta un tipo diferente de explosión procedente de nuestra estrella

El Sol es el acelerador de partículas más energético del sistema solar. Impulsa electrones a velocidades cercanas a la de la luz y los expulsa al espacio, inundando el Sistema Solar con los llamados «electrones solares energéticos» (EES).

Los investigadores han utilizado Solar Orbiter para localizar la fuente de estos electrones energéticos y rastrear lo que vemos en el espacio hasta lo que realmente está sucediendo en el Sol. Han descubierto dos tipos de SEE con historias claramente distintas: una conectada a intensas erupciones solares (explosiones de parches más pequeños de la superficie del Sol) y otra a erupciones más grandes de gas caliente de la atmósfera del Sol (conocidas como «eyecciones de masa coronal» o CME).

«Vemos una clara división entre los eventos de partículas ‘impulsivos’, donde estos electrones energéticos se alejan de la superficie del Sol en ráfagas a través de erupciones solares, y los ‘graduales’ asociados con CME más extendidas, que liberan una oleada más amplia de partículas durante períodos de tiempo más largos», dice el autor principal Alexander Warmuth del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam (AIP), Alemania.

Aunque los científicos sabían que existían dos tipos de eventos SEE, Solar Orbiter pudo medir una gran cantidad de eventos y mirar mucho más cerca del Sol que otras misiones, para revelar cómo se forman y abandonan la superficie de nuestra estrella.

«Solo pudimos identificar y comprender estos dos grupos observando cientos de eventos a diferentes distancias del Sol con múltiples instrumentos, algo que solo Solar Orbiter puede hacer», añade Alexander. «Al acercarnos tanto a nuestra estrella, pudimos medir las partículas en un estado prístino y así determinar con precisión el momento y el lugar en que se originaron en el Sol».

El estudio es el más completo de eventos SEE hasta la fecha y produce un catálogo que seguirá creciendo durante la vida útil de Solar Orbiter. Se utilizaron ocho de los diez instrumentos de Solar Orbiter para observar más de 300 eventos entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022.

«Es la primera vez que vemos claramente esta conexión entre los electrones energéticos en el espacio y sus eventos fuente que tienen lugar en el Sol», añade el coautor Frederic Schuller, también de AIP.

Medimos las partículas in situ (es decir, Solar Orbiter voló a través de las corrientes de electrones) utilizando el Detector de Partículas Energéticas de la sonda, a la vez que empleamos más instrumentos de la nave espacial para observar lo que sucedía en el Sol. También recopilamos información sobre el entorno espacial entre el Sol y la nave espacial.

Protegiendo a nuestros astronautas

Este hallazgo es crucial para nuestra comprensión del clima espacial , donde la precisión de los pronósticos es esencial para mantener nuestras naves espaciales operativas y seguras. Uno de los dos tipos de eventos de EEE es más importante para el clima espacial: el relacionado con las CME, que tienden a contener partículas de alta energía y, por lo tanto, amenazan con causar daños mucho mayores. Por ello, distinguir entre los dos tipos de electrones energéticos es fundamental para nuestros pronósticos.

«Conocimientos como este, obtenidos por Solar Orbiter, ayudarán a proteger otras naves espaciales en el futuro, permitiéndonos comprender mejor las partículas energéticas del Sol que amenazan a nuestros astronautas y satélites. Esta investigación es un excelente ejemplo del poder de la colaboración; solo fue posible gracias a la experiencia combinada y al trabajo en equipo de científicos europeos, equipos de instrumentos de todos los Estados miembros de la ESA y colegas de Estados Unidos», añade Daniel.

Fuente: eldebate.com