La ciencia desvela cuál es la planta capaz de eliminar las sustancias cancerígenas del aire

Las plantas interactúan con nuestro espacio habitual, en diferentes formas. Seguro que alguna vez has escuchado que dormir con plantas no es bueno porque ‘absorben’ parte del oxígeno que respiramos y nos roban la posibilidad de acapararlo todo nosotros. Pero, ¿y si también fueran capaces las plantas de acaparar la toxicidad del ambiente y apartarla de nuestro camino en cierta manera?

Ahora, según conclusión de la agencia aeroespacial de Estados Unidos, la NASA, está demostrado que hay determinadas plantas que absorben los contaminantes que pululan en el aire que nos rodea, hasta el punto de eliminar de nuestro alcance respiratorio partículas que podrían resultar cancerígenas. Concretamente, los investigadores apuntan a una planta presente en infinidad de hogares de España, y su efecto ‘anticancerígeno’.

¿Cuáles son esas sustancias químicas potencialmente cancerígenas que nos rodean en el día a día?

Antes de revelar qué planta es capaz de absorber los químicos que circulan en el mismo aire que respiramos en nuestro día a día, los científicos de la NASA hacen un repaso por las sustancias cancerígenas más habituales en nuestro entorno. ¿Una especialmente habitual y dañina? El benceno, presente en productos derivados del petróleo y que viaja a bordo de materiales de construcción como las fibras sintéticas, entre ellas, las que componen muchas de las alfombras que tenemos en casa.

Pero es que, además, el benceno se libera cuando encendemos una vela. Hay más químicos tóxicos. Por ejemplo, el tricloroetileno, un disolvente que se incorpora a pegamentos, barnices, quitamanchas y determinadas pinturas de uso común. O el formaldehído de los materiales denominados contrachapados , así como productos aislantes y algunos preparados capilares.

Otro preparado de uso habitual en las casas, el amoniaco, es mayoritario en muchos productos de limpieza para eliminar grasas. Más cerca de nosotros, si cabe, está el amoniaco cuando se incorpora a fórmulas para teñir el cabello o tratamientos específicos para alisarlo. Para finalizar con este pequeño resumen del panorama tóxico a nuestro alrededor nos encontramos con el xileno de pinturas, barnices, y productos desinfectantes antipulgas para las mascotas.

Esta es la planta que absorbe gran parte de los tóxicos de nuestro entorno, según la NASA

La agencia aeroespacial estadounidense, a través de la investigación denominada Clean Air Study, ha descubierto que tener cerca un poto, ejerce una gran influencia purificante en nuestro entorno. El poto es una de esas plantas presentes en muchos hogares, por el verdor de sus hojas, su rápido crecimiento, su resistencia y la facilidad de mantenimiento.

Así pues, el poto es una planta de interior que necesita luz indirecta y que, bien cuidada, es capaz de eliminar hasta el 73 por ciento de sustancia tóxicas y cancerígenas presentes en el aire, según la ciencia. Eso sí, es importante tener en cuenta que esta misma planta purificante resulta altamente tóxica para perros y gatos en caso de ingesta.

