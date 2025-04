IPN y NASA realizarán vuelo desde la Antártida a la estratósfera en busca de contaminantes

Por primera vez en la historia, el IPN (y la NASA) participará en una misión suborbital a la estratósfera desde la Antártida. Te dejamos los detalles de esta misión

Huélum Huélum, ¡gloria! El IPN y la NASA se unen en una misión emocionante para la comunidad mexicana. El Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que realizarán un primer vuelo desde la Antártida a la estratósfera.

Esto será posible gracias a una invitación que les extendió la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF).

¿En qué consiste la misión del IPN y la NASA?

A través de un comunicado, se informó que el vuelo desde la Antártida a la estratósfera se realizará a finales de diciembre de este año y durante enero de 2025.

El vuelo usará el módulo EMIDSS-6 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystem versión 6). Partirá de la Base McMurdo de Estados Unidos, en el extremo sur de la isla Ross (cerca de Nueva Zelanda), operada por el Programa Antártico de Estados Unidos.

También usará globos de superpresión (SPB), con los que podrá alcanzar un alto nivel de flotación.

Mario Alberto Mendoza Bárcenas, líder del proyecto e investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, mencionó que la misión especial FY25 a la Antártida tendrá una trayectoria que sea equivalente a una vuelta a la Tierra.

Buscarán identificar contaminantes

Uno de los principales objetivos de esta misión del IPN y la NASA, en esta primera etapa, es la identificación de contaminantes, principalmente de microplásticos, en la estratósfera.

¿Cómo lo lograrán? Esto será posible gracias a un sistema de captura de imágenes del entorno. Mendoza Bárcenas también señaló que el módulo registrará variables ambientales a través de sensores para la medición de humedad, temperatura, humedad relativa y radiación ultravioleta con dispositivos de frado comercial.

El equipo de trabajo de la misión estará integrado por personas expertas del IPN, del Instituo de Ciencias Aplicadas y Tecnología y del Instituto de Ingeniería (ambos de la UNAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y el Molina Center for Energy and the Environment (MCE2).

