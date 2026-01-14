Hallazgo histórico en Marte: descubren 8 cuevas con agua que podrían albergar pruebas de vida

Un equipo internacional de investigadores ha realizado un hallazgo histórico en Marte, donde han sido capaces de descubrir hasta 8 cuevas con agua que podrían ser claves para la comunidad científica, puesto que se cree que en el interior de las mismas podría haber pruebas de vida pasada.

Está claro que para la NASA y otras agencias espaciales el planeta rojo siempre ha despertado una gran curiosidad, nada extraño si tenemos en cuenta que se trata del planeta más habitable de nuestro sistema solar para futuras exploraciones humanas. Sus hallazgos pueden ser claves para comprender mejor la Tierra.

Cuevas kársticas en marte

Después de que en Marte la NASA descubriese lo nunca visto tras romper por error una roca y encontrar una sustancia en su interior, ahora un equipo internacional de investigadores ha identificado 8 cavidades subterráneas en el planeta rojo. Según nuevas evidencias, estas habrían sido esculpidas por agua.

Este hallazgo, que ha sido publicado en The Astrophysical Journal Letters, señala por primera vez la existencia de cuevas kársticas en Marte. Es decir, son estructuras similares a las que en la Tierra se forman por la acción erosiva del agua sobre rocas solubles como la caliza.

Las cuevas están localizadas en la región de Hebrus Valles y se considera que podrían convertirse en uno de los destinos prioritarios para futuras misiones, ya sea de robots o incluso de seres humanos. El motivo es que, además de ofrecer una protección natural frente al frío extremo, tormentas de polvo y radiación, también podrían conservar rastros de vida pasada o presente.

Evidencias de un pasado acuoso en marte

El equipo de investigadores liderado por la Universidad de Shenzhen en China se encargó de analizar mapas mineralógicos elaborados por las sondas Mars Global Surveyor y Mars Odyssey de la NASA.

Los datos revelan la presencia de sustratos solubles, sulfatos y, además, concentraciones de hidrógeno en los puntos del planeta rojo en los que se encuentran localizadas las cuevas. Este descubrimiento apunta a que en algún momento hubo agua en el subsuelo de Marte.

Los investigadores han reconstruido modelos 3D de las cavidades a partir de imágenes orbitales. Las formas que han resultado, se ha podido ver que encajan con estructuras de colapso producidas por la disolución del terreno, que es un proceso típico de los sistemas kársticos que hay en la Tierra.

Condiciones para la vida en las cuevas de marte

El descubrimiento representa las que posiblemente sean las primeras cuevas kársticas identificadas en Marte, que han sido formadas como consecuencia del colapso de materiales solubles, como destacan los autores del estudio.

«Constituyen una nueva clase de cavidades distinta de las que hasta ahora se habían atribuido a procesos volcánicos o tectónicos», aseguran los científicos tras el hallazgo. Estas cuevas han sido objetivo de interés científico durante años porque podrían ofrecer condiciones más estables para la vida.

En nuestro planeta, ecosistemas enteros consiguen prosperar en ambientes subterráneos, aislados de la luz que procede del sol y, al mismo tiempo, protegidos frente a los cambios extremos de temperatura. Los investigadores recalcan que «donde hubo agua, es posible que también existan vestigios biológicos».

Aunque por el momento solo se trata de una hipótesis, las pruebas recabadas llevan a los expertos a considerar que estas cavidades deben ser un objetivo prioritario en futuras misiones al espacio.

Continuarán las investigaciones en marte

Después de que la NASA confirmase que el rover Perseverance descubrió que la atmósfera marciana genera rayos como la Tierra, se sucederán las investigaciones en Marte, pues aún hay mucho que descubrir en este planeta.

El equipo de investigadores es claro acerca de lo que debería suceder a partir de ahora para poder continuar con las investigaciones. Esto pasa por enviar una misión específicamente al interior de estas cuevas.

De esta manera se podrán explorar las mismas en profundidad, ya sea mediante robots autónomos o futuros astronautas que puedan llegar al planeta rojo. Solo de esta manera será posible poder resolver la que es una de las cuestiones más preguntadas por la ciencia: ¿Hubo vida en Marte en algún momento de su historia?

Fuente: msn.com