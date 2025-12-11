Esperanza de recuperación: el agujero de ozono es el más pequeño en cinco años

Los científicos que monitorean el agujero en la capa de ozono esperan que se esté recuperando, basándose en los últimos datos satelitales sobre su tamaño y duración

Según los científicos, los datos satelitales que monitorean el agujero en la capa de ozono indican señales positivas de su recuperación. La capa de ozono es una capa natural de gas en la atmósfera superior que protege a los humanos y a otros seres vivos de la dañina radiación ultravioleta (UV) del sol.

Un agujero en la capa de ozono fue detectado por primera vez por científicos en la década de 1970 y confirmado en la década de 1980 con datos satelitales. La disminución del ozono es mayor en el Polo Sur. Ocurre principalmente a finales del invierno y principios de la primavera (de agosto a noviembre), y su máximo agotamiento suele ocurrir a principios de octubre, cuando el ozono suele destruirse por completo en extensas áreas.

Los científicos han advertido sobre las catastróficas consecuencias para la humanidad. Los efectos negativos incluyen el aumento de ciertos tipos de cáncer de piel, cataratas oculares y trastornos de inmunodeficiencia.

La radiación UV también afecta a los ecosistemas terrestres y acuáticos, alterando el crecimiento, las cadenas alimentarias y los ciclos bioquímicos. La vida acuática justo debajo de la superficie del agua —la base de la cadena alimentaria— se ve particularmente afectada por los altos niveles de radiación UV. Los rayos UV también afectan el crecimiento de las plantas, reduciendo las cosechas.

El agujero de ozono es causado por sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), como los clorofluorocarbonos (CFC), utilizados en aerosoles y refrigerantes, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior.

Prohibición global

Para abordar el agujero de ozono, en 1987 los gobiernos firmaron un acuerdo llamado Protocolo de Montreal, el primer tratado firmado por todos los países del mundo, que prohibió las SAO. El consumo mundial de estas sustancias se ha reducido en aproximadamente un 98 % desde la entrada en vigor de la prohibición.

Como resultado, la concentración atmosférica de los tipos más agresivos de SAO está disminuyendo y la capa de ozono muestra los primeros signos de recuperación.

El cierre anticipado y el tamaño relativamente pequeño del agujero de ozono de este año son una señal alentadora y reflejan el progreso constante año tras año que observamos en la recuperación de la capa de ozono.

Sin embargo, no se espera que la capa de ozono se recupere por completo antes de la segunda mitad de este siglo. Esto se debe a que, una vez liberadas, las sustancias que agotan la capa de ozono permanecen en la atmósfera durante muchos años y siguen causando daños.

Desde 2020, el agujero ha sido más grande y ha durado más tiempo durante la temporada, contradiciendo la tendencia desde la entrada en vigor de la prohibición. Esto generó críticas por parte de algunos, quienes afirmaron que la prohibición de las SAO no fue efectiva.

Una señal tranquilizadora

Sin embargo, muchos científicos creen que, sin la prohibición, los agujeros recientes habrían sido aún mayores. Los investigadores continúan estudiando los agujeros más grandes desde 2020, pero muchos creen que fueron causados por condiciones atmosféricas excepcionales.

Estos incluyen la erupción masiva del volcán Hunga Tonga en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, en 2022, que inyectó grandes cantidades de ceniza y vapor de agua a la estratósfera, contribuyendo así al gran agujero de ozono de 2023.

Los científicos estiman que la capa de ozono se recuperará completamente alrededor de 2066 en la Antártida, en 2045 en el Ártico y en 2040 en el resto del mundo.

Laurence Rouil, director del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), cuyos satélites monitorean el agujero, declaró: «El cierre temprano y el tamaño relativamente pequeño del agujero de ozono de este año son una señal tranquilizadora y reflejan el progreso constante año tras año que observamos en la recuperación de la capa de ozono gracias a la prohibición de las SAO».

«Este progreso debe celebrarse como un oportuno recordatorio de lo que se puede lograr cuando la comunidad internacional trabaja unida para abordar los desafíos ambientales globales», añadió.

Fuente: meteored.com.uy