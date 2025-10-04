El impacto de la tecnología moderna en el avance de la arqueología: del satélite al ADN antiguo

La arqueología, tradicionalmente asociada a excavaciones con pinceles y palas, ha experimentado una auténtica revolución en las últimas décadas gracias a la tecnología moderna. Hoy, disciplinas como la teledetección, la inteligencia artificial o la genética permiten descubrir, analizar y preservar el pasado humano con una precisión inimaginable hace apenas una generación.

Arqueología desde el espacio: satélites y drones

El uso de imágenes satelitales y drones equipados con cámaras multiespectrales se ha convertido en una herramienta esencial para localizar y mapear yacimientos arqueológicos. Estas tecnologías permiten identificar anomalías en el terreno que revelan restos ocultos bajo la superficie sin necesidad de excavar. Ejemplos recientes incluyen la detección de ciudades mayas en la selva guatemalteca mediante LIDAR (Light Detection and Ranging), que mostró redes urbanas y sistemas de irrigación hasta entonces invisibles.

Modelado 3D y realidad virtual

La fotogrametría digital y el escaneo láser 3D permiten reconstruir monumentos y objetos arqueológicos en alta resolución. Estas técnicas no solo preservan digitalmente piezas frágiles o en riesgo, sino que además acercan el patrimonio a la sociedad a través de experiencias inmersivas en realidad virtual y aumentada. Museos y universidades ya utilizan estas recreaciones para que los visitantes puedan “caminar” por templos egipcios o anfiteatros romanos sin salir de casa.

Big Data e inteligencia artificial en arqueología

La enorme cantidad de información obtenida en excavaciones y análisis requiere herramientas de Big Data e inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático ayudan a clasificar fragmentos cerámicos, reconocer patrones arquitectónicos o incluso predecir dónde es más probable hallar restos arqueológicos en función de variables geográficas e históricas.

Genética y ADN antiguo

La biología molecular ha abierto una nueva dimensión en la arqueología. El estudio del ADN antiguo recuperado de huesos y dientes ha permitido reconstruir migraciones humanas, linajes de animales domesticados e incluso el origen de enfermedades. Gracias a estas técnicas sabemos, por ejemplo, cómo se mezclaron las poblaciones neandertales y sapiens hace más de 40.000 años.

Preservación digital y sostenibilidad

La digitalización masiva de archivos arqueológicos no solo garantiza su preservación a largo plazo, sino que también democratiza el acceso al conocimiento. Además, al reducir la necesidad de excavaciones invasivas, las nuevas tecnologías fomentan una arqueología más sostenible y respetuosa con el entorno y con las comunidades locales.

La tecnología moderna no sustituye pues a la arqueología tradicional, sino que la complementa y amplía sus horizontes. Gracias a la convergencia entre ciencias humanas y tecnología, hoy estamos más cerca que nunca de reconstruir el pasado con una fidelidad extraordinaria. El futuro de la arqueología será, sin duda, digital, interdisciplinar y global.

Fuente: noticiasdelaciencia.com