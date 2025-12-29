El encuentro entre neandertales y humanos modernos en la Península Ibérica se produjo en el noroeste

Un modelo de simulación numérica desarrollado en la Universidad de Colonia ha permitido, por primera vez, rastrear y analizar de forma dinámica las posibles interacciones entre poblaciones neandertales y humanos anatómicamente modernos en la Península Ibérica durante un período crucial del Paleolítico.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, se centra en el lapso comprendido entre hace aproximadamente 50.000 y 38.000 años, una ventana temporal caracterizada por la llegada progresiva de Homo sapiens a Europa y la coexistencia, declive y eventual desaparición de los neandertales. El estudio fue dirigido por el profesor Dr. Yaping Shao del Instituto de Geofísica y Meteorología y se enmarca dentro del proyecto interdisciplinar HESCOR de la universidad de Colonia, contando con la colaboración del profesor emérito Dr. Gerd-Christian Weniger del Departamento de Arqueología Prehistórica.

El trabajo emplea un modelo numérico exploratorio que simula las condiciones que pudieron facilitar o impedir el encuentro entre ambos grupos en el suroeste de Europa. Este modelo integra variables climáticas, datos demográficos estimados y patrones de movilidad, generando escenarios dinámicos sobre la conectividad y la posible interacción entre las dos poblaciones.

Su capacidad para ejecutar múltiples simulaciones bajo distintos parámetros lo distingue de los métodos arqueológicos y genéticos tradicionales, ofreciendo un marco explicativo más amplio y flexible para contrastar diferentes hipótesis. Al vincular clima, demografía y cultura, nuestro modelo dinámico proporciona un marco explicativo más amplio que puede utilizarse para interpretar mejor los datos arqueológicos y genómicos, afirma el profesor Weniger.

El contexto de la transición del Paleolítico Medio al Superior en Europa, y particularmente en la Península Ibérica, se define por dos procesos paralelos: la progresiva expansión de los humanos modernos y la continua disminución de las poblaciones neandertales, que culminó con su extinción. Este período no fue climáticamente estable, sino que estuvo marcado por fluctuaciones abruptas conocidas como eventos Dansgaard-Oeschger, consistentes en rápidos calentamientos de siglos de duración seguidos de enfriamientos graduales, y eventos Heinrich, fases de frío extremo provocadas por grandes desprendimientos de icebergs en el Atlántico Norte.

La cronología precisa de la extinción neandertal y de la llegada de Homo sapiens a regiones específicas sigue sin estar clara, lo que mantiene abierta la posibilidad de un solapamiento temporal y espacial que permitiera algún grado de interacción.

Las evidencias genéticas obtenidas de restos óseos indican con claridad que se produjo mezcla entre ambos grupos en las primeras fases de la migración de humanos modernos en Europa oriental. Para la Península Ibérica, sin embargo, las incertidumbres en la datación de yacimientos han impedido confirmar un escenario similar en una fase posterior, aunque tampoco lo descartan.

El modelo de Colonia se diseñó precisamente para evaluar la plausibilidad de distintos escenarios en este contexto ibérico. La ejecución repetida del modelo con diferentes parámetros permite evaluar la plausibilidad de escenarios distintos: una extinción temprana de los neandertales, un tamaño poblacional pequeño con alto riesgo de desaparición, o una supervivencia prolongada que permitiría la mezcla, explica el profesor Shao, investigador principal del estudio.

Los resultados de las simulaciones son reveladores en su conjunto. En la mayoría de las ejecuciones del modelo, los dos grupos no llegaron a encontrarse en el espacio y el tiempo de la Península Ibérica bajo los parámetros establecidos. En los tres escenarios demográficos planteados, las poblaciones mostraron una alta sensibilidad a las fluctuaciones climáticas, que actuaron como un factor crítico de estrés o de oportunidad.

Solo en aquellos casos en los que una población neandertal lograba mantenerse estable el tiempo suficiente antes de su colapso demográfico, y los humanos modernos accedían a su territorio, la simulación arrojaba una posibilidad de mezcla.

Esta posibilidad, según el modelo, se materializó con una probabilidad baja, en torno al uno por ciento. En esos escenarios excepcionales, al final de la simulación aparecían proporciones minoritarias, entre el dos y el seis por ciento de la población total simulada, que portaban genes de ambos grupos. La región donde este encuentro e intercambio genético resultó más plausible en las simulaciones fue el noroeste de la Península Ibérica. Esta zona se presenta en el modelo como un área donde los humanos modernos pudieron arribar con la antelación suficiente como para solaparse con poblaciones neandertales que aún no habían desaparecido por completo.

El estudio sienta las bases para investigaciones más detalladas. Los investigadores planean refinar tanto el modelo numérico como el denominado «campo de potencial» que utiliza. Este campo, que actualmente se calcula a partir de datos climáticos y geográficos para simular la idoneidad del territorio, se enriquecerá en el futuro incluyendo no solo variables humanas, sino también la distribución de animales que pudieron ser presa clave para ambos grupos de cazadores-recolectores. Asimismo, el equipo está explorando la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático especializados para optimizar este proceso de cálculo y análisis.

Esta investigación es un pilar del proyecto HESCOR (Human & Earth System Coupled Research), una iniciativa interdisciplinar financiada por la iniciativa ‘Profilbildung‘ del Ministerio de Cultura y Ciencia del estado de Renania del Norte-Westfalia. HESCOR aglutina a expertos en ciencias del clima, arqueología, matemáticas y humanidades con el objetivo fundamental de investigar cómo las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas humanos han moldeado el curso de la historia.

Las preguntas que persigue son de largo alcance: ¿De qué modo influyeron los cambios climáticos en la evolución cultural humana? ¿Hasta qué punto las decisiones humanas y los cambios sociales afectaron al sistema terrestre? ¿Pueden las herramientas computacionales modernas desbloquear los secretos de nuestro pasado? El modelo sobre la transición neandertal-moderno en Iberia constituye un primer y sólido intento de ofrecer respuestas cuantitativas y dinámicas a la primera de estas cuestiones fundamentales.

