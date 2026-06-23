El día que la ciencia encontró masas de hielo gigantes de 18,000 años de antigüedad en la oscura profundidad del mar del Norte

En 2025 un grupo de científicos reveló el hallazgo de unos misteriosos surcos ocultos bajo capas de sedimento en el fondo del Mar del Norte. De acuerdo con el artículo, publicado en Nature Comunications, duchos surcos son huellas que gigantescos icebergs, del tamaño de ciudades, que flotaban cerca de lo que hoy es la costa este de Reino Unido hace 18,000 años.

El British Antarctic Survey, a cargo de la investigación, descubrió las marcas de la base de estos icebergs en los datos de prospección sísmica utilizados para localizar plataformas de perforación en la cuenca de Witch Ground. Según The Independent, el hallazgo podría dar pistas sobre cómo el cambio climático y el calentamiento global afectan actualmente a la Antártida.

Surcos con formas de peine en el Mar del Norte de Europa

De acuerdo con Earth, mientras buscaban estructuras de combustibles fósiles, los científicos hallaron enormes surcos con forma de peine. James Kirkman, geofísico marino al frente de la investigación, dijo a Oceanigraphic que se trata de «enormes icebergs planos o tabulares» que podrían haber medido decenas de kilómetros de ancho y cientos de metros de espesor.

De forma conservadora, medían entre cinco y quizás algunas decenas de kilómetros de ancho, comparable a la superficie de una ciudad británica de tamaño medio como Cambridge o Norwich.

James Kirkham del British Antarctic Survey

Como explica Oceanographic, no se trata del primer hallazgo de surcos dejados por icebergs en el Mar del Norte. Sin embargo, las marcas de Witch Ground son la primera evidencia de que icebergs gigante también se movían cerca de Gran Bretaña durante la última glaciación.

El hallazgo de la British Antarctic Survey no solo revela la existencia de grandes icebergs de cima plana, sino que la capa de hielo británica e irlandesa también contaba con gigantescas plataformas de hielo. Estas son frentes flotantes de glaciares que fluyen hacia el océano y de los cuales se desprender los bloques tabulares.

La advertencia del pasado para la Antártida moderna

El hallazgo no solo nos ofrece información sobre el pasado de nuestro planeta. También podría ser una ventana al futuro. Como señala Muy interesante, el patrón observado en el Mar del Norte es similar a un fenómeno que actualmente amenaza a la Antártida: el colapso progresivo de las plataformas de hielo.

De acuerdo con el estudio, tras un periodo en el que los grande icebergs dominaban el paisaje, las grandes plataformas de hielo fueron desintegrándose progresivamente, dando paso a surcos más pequeños y fragmentos de menor tamaño, aunque más numerosos.

Hoy en día tenemos ejemplos como la plataforma Larsen B en la Antártida cuya estructura colapsó en 2002, luego de que las altas temperaturas provocaran acumulación de agua de deshielo en la superficie. Esto llevó a que, en cuestión de semanas, la estructura se debilitara y finalmente colapsara.

Fuente: msn.com