Tecnología en el fútbol. ¿Cuáles son los avances para la próxima década?

Basta mirar un partido de fútbol de hace veinte años para darnos cuenta de todos los cambios que afectan al deporte rey. Desde la calidad de la retransmisión hasta la tecnología VAR, hay múltiples novedades que permiten a los aficionados del fútbol disfrutar –o no– de un deporte más avanzado que continúa explorando nuevas formas de reinventarse. Pero ¿está ya todo visto en el fútbol? ¿Qué cambios se avecinan durante la próxima década?

Lo creas o no, todavía hay bastantes mejoras que se avecinan en el fútbol, y tanto la FIFA como los clubes continúan dando pasos para la evolución del deporte. ¿Terminará siendo irreconocible, o los cambios serán para mejor? Vamos a verlo más en detalle.

Mejoras en el sistema VAR

Desde su aparición hace ya algunos años, el sistema VAR no dejó indiferente a nadie. En líneas generales parece que este nuevo sistema hace más justos los desenlaces de los partidos, y, salvo algunos errores puntuales, se diría que mejoró bastante la calidad del arbitraje en comparación con los partidos sin VAR. Pero esto no significa que el VAR sea perfecto, y, de hecho, en bastantes casos terminó siendo flagrantemente injusto.

En su estado actual, uno de los principales problemas del VAR está en que son los árbitros quienes deciden cuándo emplearlo. No todas las jugadas están sometidas a la consideración del VAR, así que pueden darse injusticias que no sean revisadas. Algunas propuestas para la evolución de esta tecnología pasan simplemente por un cambio de norma donde sean los equipos, y no el árbitro, quienes puedan solicitar la revisión del VAR en ciertas ocasiones.

A nivel tecnológico, también se esperan otros avances para hacer el VAR más eficiente. Aquí entrará en juego especialmente un sistema de sensores en la pelota, que permitirá interpretar mejor las jugadas dudosas. Estos sensores no solo servirán para decidir si el balón cruzó la línea de gol o no, sino también para determinar si, en algún lance, un jugador golpeó o no la pelota antes de arrollar a un rival, para saber si se debe pitar o no esa falta.

De la TV al streaming

Lo más probable es que los partidos de fútbol dejen de retransmitirse por televisión los próximos años. Las grandes beneficiadas serán las plataformas de streaming… y los aficionados. Hasta ahora, las grandes plataformas de televisión contrataban en exclusiva los derechos de las principales competiciones, y luego los revendían en paquetes encarecidos mediante la inclusión de otros contenidos o, incluso, de planes de internet. Pero todo eso quedará atrás.

El streaming promete ser mucho más rentable para los clubes y justo para los aficionados, ya que nos permitirá pagar solo por los contenidos que realmente queramos ver. Grandes plataformas como Amazon ya se hicieron con los derechos de competiciones como la Premier League en buena parte del mundo, y el auge de DAZN o los servicios de BeIN Sports solo confirma una tendencia que terminará por ser la norma dentro de muy poco.

En cuanto a las competiciones de menor coste, seguramente podremos seguirlas en plataformas como 10bet apuestas y otras similares donde ya es posible disfrutar de cientos de competiciones en streaming mientras apostamos en vivo. Sea como sea, no tendremos que volver a pagar por un plan de televisión por cable, y podremos simplemente disfrutar de nuestros partidos favoritos desde cualquier computadora, tablet, o incluso el celular.

Mejoras en los estadios

Salvo sorpresa mayúscula por parte de la FIFA, sin embargo, las principales mejoras las veremos en los estadios de nueva generación. La renovación de los principales estadios de Europa y el ejemplo de los estadios del Mundial de Qatar pueden hacer que el fútbol se eleve al siguiente nivel para quienes acuden a verlo en vivo, tanto por una mayor comodidad como por la integración de otros servicios que no estaban presentes en el pasado.

Estadios como el nuevo Santiago Bernabéu integran, por ejemplo, una tecnología de césped retráctil que permite guardar el césped bajo el suelo y reemplazar el firme por una superficie apta para la organización de conciertos y otros eventos. Con esta tecnología deberíamos disfrutar de unos partidos más fluidos y un césped en mejores condiciones, incluso durante grandes nevadas y otras condiciones meteorológicas adversas.

Por otra parte, proyectos como el del Nou Camp Nou en Barcelona apuestan por la integración de sistemas de energías renovables y recolección del agua de lluvia, con la idea de hacerlos más sostenibles. El Nou Camp Nou incluso se plantea la instalación de un sistema de energía geotérmica para regular la temperatura del estadio, lo que no solo permite ahorrar costes, sino que protege el medio ambiente. ¿Otros grandes estadios seguirán esta estela?