Robot humanoide hiperrealista Ameca interactuando con la gente en Expotec [VIDEO]

«Lo hemos diseñado Ameca para que se parezca lo más posible a los movimientos humanos. Los humanos son muy complejos, por lo que hacer un robot exactamente igual que un humano es casi imposible…»

La maquina charló con las personas, siguió con la mirada los movimientos de manos de los más curiosos, se tomó fotografías con los visitantes, e incluso intentó mostrarles sus capacidades de taichí.

El robot humanoide Ameca parece haber cumplido con su misión mediática durante la exposición internacional de tecnología CES 2022 celebrada del 5 al 8 de enero en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.). Así se desprende de una avalancha de videos que circulan ahora en redes y muestran al androide acaparar la atención de los visitantes del evento.

En las grabaciones, Ameca charla con las personas y responde a todo tipo de preguntas. Además, la máquina logró seguir con la mirada los movimientos de manos de los más curiosos, así como hacerse fotos con los visitantes o intentar mostrarles sus capacidades de taichí, entre otras habilidades. «Puedo hacer del mundo un lugar mejor, interactuando con los humanos y enseñándoles algunas cosas que no saben», dice el robot en uno de los videos.

🤖 The humanoid robot Ameca interacts with the person who wants to take a photo with it and poses at the CES 2022 in Las Vegas pic.twitter.com/vLXcayZA2p