Robot humanoide capaz de volar

Aunque en la ciencia-ficción no es nada inusual encontrar robots que, pese a su forma humanoide, vayan equipados con todo lo necesario para volar, en la robótica del mundo real esto no es normal en absoluto. Por eso, está causando una honda sorpresa el robot humanoide iRonCub3, equipado con un sistema de mochila propulsora que él mismo controla y que le permite volar.

El iRonCub3, una creación del Instituto Italiano de Tecnología (IIT), completó con éxito recientemente su primera prueba de vuelo. En ella, se elevó del suelo medio metro manteniendo en todo momento su estabilidad.

Hasta donde se sabe, el iRonCub3 es el primer robot humanoide volador a propulsión a chorro del mundo que ha sido diseñado específicamente para operar en entornos del mundo real, fuera del laboratorio.

El equipo de investigación y desarrollo, integrado, entre otros, por Antonello Paolino y Daniele Pucci, del IIT, comenzó el proyecto analizando la compleja aerodinámica del cuerpo del robot y desarrolló finalmente un modelo de control avanzado. El trabajo desempeñado para hacer realidad el iRonCub3, incluidas las pruebas de vuelo, ha durado unos dos años.

iRonCub3 es una versión mejorada de prototipos anteriores y se basa en la última generación de robots humanoides iCub (iCub3). Posee cuatro motores a reacción. Dos de ellos están instalados en los brazos. Los otros dos, en una mochila propulsora fijada a la espalda del robot.

Fue necesario modificar el diseño del hardware inicial del iCub para que fuera compatible con los motores externos, por ejemplo desarrollando una nueva columna vertebral de titanio y añadiendo cubiertas de protección resistentes al calor. El robot equipado con los motores a reacción pesa unos 70 kilogramos.

El robot es capaz de mantenerse suspendido en el aire y de realizar maniobras de vuelo controlado incluso con las dificultades impuestas por la presencia de viento u otros factores ambientales desestabilizadores.

El éxito de este robot abre un camino hacia una nueva generación de robots voladores capaces de operar en entornos complejos manteniendo una estructura corporal similar a la humana.

Las aplicaciones prácticas que tendrán los robots humanoides voladores como iRonCub3 abarcan operaciones de búsqueda y rescate en zonas afectadas por catástrofes, inspección de entornos peligrosos o inaccesibles y misiones de exploración en las que sean esenciales tanto la capacidad de manipulación de que disfruta un cuerpo antropomorfo como la movilidad aérea.

El equipo de Paolino y Pucci expone los detalles técnicos del nuevo robot en la revista académica Communications Engineering, bajo el título “Learning Aerodynamics for the Control of Flying Humanoid Robots”.

