Las apuestas más populares en el fútbol profesional

El fútbol como deporte rey represente una pasión global y actividades como las apuestas han hallado un espacio para desarrollarse en este ámbito. Por eso, muchas de las personas que van a los estadios para apoyar a sus equipos, también quieren experimentar la emoción de representarlos en esta clase de entretenimiento.

La emoción es palpable y las apuestas de fútbol pueden lograr que la experiencia sea más emocionante y auténtica. Por ese motivo, aquí se exponen algunas de las apuestas más populares en este deporte.

¿Quién será el próximo en anotar un gol?

Este tipo de apuestas permite que los usuarios se concentren en aquellos jugadores destacados y estrellas de sus equipos. Por ejemplo, cualquiera puede pensar en Kylian Mbappé como uno de los delanteros más letales de su liga. Entonces, quienes apuestan a que él será el próximo en anotar, van a confiar en sus capacidades para aportar un gol a su equipo.

Esta forma de apuesta es una gran estrategia cuando se conoce la forma de juego y estadísticas de los equipos y sus jugadores. Por eso, es importante revisar el historial deportivo de cada club para intentar predecir los posibles movimientos en el desarrollo de un partido.

Hándicap para equilibrar el juego

Las apuestas de hándicap es una de las opciones más comunes que se observan en el fútbol (e impacta positivamente en la psique). Y logran hacer que un partido sea más interesante, sobre todo cuando existe un claro favorito.

Al respecto, es posible que cualquier apostador piense en el escenario en que el Manchester City juega con un equipo levemente más inferior. En ese caso, el hándicap puede dar al equipo más débil una ventaja inicial, como +2 goles. Así, esto se debe tomar en cuenta cuando se comienza el partido a nivel de apuestas.

Resultado del partido

Se trata de la primera emoción que puede vivir cualquier apostador. En este caso, la apuesta se basa en el resultado general del partido, es decir, si al final anotará (1), empatará (X) o el visitante obtendrá la victoria (2). Por eso, esta clase de actividad se conoce como apuesta 1X2.

Los usuarios pueden imaginarse un partido en el que se enfrentan dos equipos rivales, como el Real Madrid y Barcelona. Es casi seguro que se podrá sentir la tensión en el aire, mientras se espera con ansías el resultado final.

Las apuestas Más/Menos

Esta categoría de apuesta también es otra de las más populares y suelen poner a prueba la capacidad de predicción con base a estadísticas y conocimiento de los equipos. En este caso, los apostadores tienen que predecir si habrá cierta cantidad de goles en un partido, por ejemplo, entre el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

Aquí es bastante común ver apuestas relacionadas con números decimales, como 2.5 goles. Esto se hace para evitar el empate y, por eso, siempre el resultado final debe estar por el valor inmediato superior, en este caso, el partido debe culminar con 3 goles o más.

Prediciendo el marcador exacto

Cuando se trata de predecir el marcador exacto, se pone a prueba el conocimiento de cada equipo participante. Por esa razón, resulta un desafío emocionante que hace que los usuarios estén atentos a cada movimiento de los jugadores.

En este caso, es posible imaginar un partido Arsenal vs. Chelsea, donde el marcador final arroja el resultado 3-2. Si esa ha sido la apuesta, entonces se obtiene la victoria. Por supuesto, el valor debe ser preciso.

La emoción a largo plazo con los torneos

En los torneos también se puede aprovechar y maximizar la diversión sin limitar las apuestas solo los partidos individuales. Por eso, es posible hacer esta actividad en los certámenes más importantes, como la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa Libertadores, Eurocopa, Copa Africana de Naciones, Mundial de Clubes y Copa América.

Otras modalidades de apuestas

También existen otras modalidades de apuestas menos destacadas, pero que muchos usuarios pueden aprovechar para divertirse en el momento. Por ejemplo:

Tarjetas amarillas/rojas . Básicamente, los usuarios tienen que indicar el número total de tarjetas amarillas o rojas que van a salir en el partido. Para ello, se debe tener entendimiento del estilo de juego de cada futbolista.

. Básicamente, los usuarios tienen que indicar el número total de tarjetas amarillas o rojas que van a salir en el partido. Para ello, se debe tener entendimiento del estilo de juego de cada futbolista. Apuestas en vivo . Se trata de una forma de divertirse mientras se observan las acciones en tiempo real. De esa manera, es posible apostar por lo que harán determinados jugadores mientras están jugando.

. Se trata de una forma de divertirse mientras se observan las acciones en tiempo real. De esa manera, es posible apostar por lo que harán determinados jugadores mientras están jugando. Cantidad de saques de esquina. Es un concepto que toma en cuenta los córners como para indicar el número total que habrá en un partido.

En conclusión, las apuestas en el fútbol tienen una amplia variedad de opciones como para que los usuarios se diviertan mientras disfrutan de los partidos. Estas van desde predecir el resultado en el primer o segundo tiempo, hasta modalidades específicas en torneos completos. Lo importante es entretenerse con compromiso y responsabilidad para disfrutar de la experiencia como aficionado al fútbol, mientras se esperan algunas recompensas.