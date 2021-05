La inteligencia artificial de Google le dirá al Liverpool cuál es la alineación perfecta en cada partido

DeepMind es la inteligencia artificial de Google que trabajará con el Liverpool para elegir la mejor alineación en cada partido.

¿Puede una inteligencia artificial dirigir un equipo mejor que el entrenador? ¿O al menos elegir qué jugadores deben salir al campo para ganar a cada rival? Estas preguntas son difíciles de responder, pero gracias al acuerdo al que han llegado Google y el Liverpool empezarán a aclararse.

El Liverpool Football Club ha firmado un acuerdo con Google que va más allá del uso que ya se hace de la tecnología en el fútbol actual. Hoy día se analizan datos como cuánto corre cada jugador, sus estadísticas y demás. Ahora toda la información será analizada por la inteligencia artificial de Google para extraer datos concluyentes según el rival al que se enfrenten.

Según apuntan en Wired, la inteligencia artificial DeepMind procesará todos los datos que tenga a su alcance sobre los rivales del Liverpool y recomendará una selección de jugadores para cada partido, los que considera más adecuados para ganar.

Según la información de Google, no hay que preocuparse de momento con la llegada de esta inteligencia artificial. El fútbol no cambiará tanto porque “La IA no reemplazará a los entrenadores de fútbol. Esto se trata de desarrollar una tecnología de asistencia. No estamos tratando de construir robots, estamos tratando de mejorar el juego de fútbol humano”, informan en AS.

También se comenta que no se esperan unos resultados directos en cuestión de meses, pero sí en algunos años, tanto como para que la inteligencia artificial sea un asistente a medida para el entrenador. Situación que puede llevar a que los equipos de fútbol compitan por conseguir el mejor software posible.

De todas formas, tras esta noticia quedará la duda de si realmente es una ayuda en caso de que el Liverpool consiga una mejora importante en sus resultados. Es un paso más en la llegada de la tecnología al deporte y de momento está consiguiendo que se mejoren marcas en distintas disciplinas, por lo que veremos si lo hace de una forma marcada en el fútbol.

Fuente: computerhoy.com