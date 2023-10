Google cumple 25 años: descubre todo lo que ha aprendido sobre ti desde entonces

Google sabe si te has comprado una casa y si tienes hijos: te enseñamos cómo consultarlo

Este miércoles se celebra el 25º aniversario del nacimiento de Google. A pesar de que la empresa se fundó un 4 de septiembre de 1998, no fue hasta varias semanas más tarde cuando comenzó a ofrecer los servicios de su potente buscador. Después de meses y meses de trabajo en un garaje acondicionado para la ocasión, el ahora archiconocido buscador nacía un 27 de septiembre de 1998 de la mano de los estudiantes de la Universidad de Stanford Larry Page y Serguéi Brin. Un proyecto universitario que, con el paso del tiempo, se convertiría en el motor de búsqueda por excelencia a nivel global.

Por aquel entonces, Larry Page y Serguéi Brin soñaban con un motor de búsqueda que fuera capaz de organizar la información mundial y hacerla accesible a todo el mundo. A pesar de que ya había otras opciones en el mercado, su idea pasaba por simplificar todos los procesos para que cualquiera pudiera utilizarlo sin tener conocimientos avanzados de informática. Una sencillez que le ayudó a crecer como la espuma y a imponerse a la competencia. Desde entonces, Google ha ido evolucionando hasta convertirse en una herramienta fundamental en nuestro día a día. Desde que el momento en el que nos levantamos ya estamos interactuando con él.

Google sabe si te has comprado una casa y si tienes hijos

Mientras que algunos lo hacen nada más tocar el teléfono móvil, ya que incorpora un sistema operativo Android, otros lo hacen al consultar su Gmail o incluso las noticias más destacadas en Google Discover. A raíz de todos estos movimientos que realizas cada día en Internet, Google es capaz de crear un perfil que posteriormente comparte con sus anunciantes. Todo ello con el objetivo para que recibas la publicidad que sea más adecuada a tu experiencia en Internet. ¿Te gustaría conocer todo lo que Google sabe sobre ti?

Es mucho más sencillo de lo que parece. Para ello tan solo tienes que acudir al Centro de Anuncios de Google. Una vez allí, la plataforma te mostrará los anuncios que te suele mostrar en base a tu experiencia en internet. Desde la temática de los mismos hasta las marcas que mejor se ajustan a tus necesidades. La compañía te permitirá modificar esta selección a través de sus preferencias o conocer más acerca de las mismas en el apartado ‘Gestionar Privacidad’. En caso de que pulsemos sobre esta opción, podremos consultar de primera mano algunos de los datos que tiene Google sobre nosotros.

Google sabe dónde has estado y lo que has buscado

Entre otras cosas, Google sabe tu sexo, tu edad y los idiomas que hablas. Pero no solo eso. También sabe si estás en una relación o no, los estudios que has curso e incluso el sector al que te dedicas a nivel laboral. En base a tu actividad tanto dentro del buscador como en sus aplicaciones, Google también sabe en qué tipo de empresa trabajas, si tienes casa propia o si tienes hijos.

Por otro lado, Google también sabe por dónde te mueves. La cronología de Google Maps le permite recoger todas y cada una de las localizaciones en las que has estado para que puedas consultarlas cuando quieras. De hecho, en esta plataforma podrás seleccionar un día en concreto para que puedas saber en cuestión de segundos dónde estuviste y qué hiciste. Por lo tanto, Google sabe todo sobre ti. Incluso almacena cada una de las búsquedas que haces a lo largo del día y el contenido que consumes, permitiéndoles así hacer un perfil de lo más concreto a la hora de vendérselo a los anunciantes. ¿Te gustaría borrar toda esta información y que Google dejara de recurrir a ella? Desde el apartado de Mi actividad podrás hacerlo en cuestión de segundos.

Fuente: cadenaser.com