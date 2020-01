Elon Musk te quiere llevar a vacacionar en Marte, pero el precio del pasaje te dejará frío

Elon Musk no sólo es famoso por ser uno de los hombres más ricos y excéntricos de la actualidad. La mente tras SpaceX Corporation tiene planes muy ambiciosos para el futuro y aunque no lo creas, ¡quiere que tú te involucres en ellos!

Para empezar, si no tienes planes para la década venidera, puedes ir agendando un viaje a Marte. Elon Musk aseguró que para el año 2050 habrá llevado al menos a un millón de personas a vacacionar allí.

A través de un hilo de Twitter, Musk habló sobre la Starship, un prototipo de nave espacial con el que él y su equipo pretenden concretar la colonización de Marte para salvar a la especie humana de la inminente crisis climática en la Tierra.

Claro que el anuncio de los viajes sólo marca la fase de prueba, así que ni pienses en vivir en Marte aún… quizás sólo tus bisnietos podrán obtener su ciudadanía marciana si todo sale de acuerdo a los planes de Musk.

Por ahora resta esperar al menos 10 años para la convocatoria del primer viaje. Elon Musk explicó que para ajustar el cronograma a sus metas matemáticas, su compañía producirá alrededor de 100 naves espaciales por año, de tal manera que se alcancen mil para cuando comience el 2030.

El millonario pretende que cada flota traslade alrededor de 100 mil personas por cada sincronización orbital Tierra-Marte que sea óptima, es decir, cuando la distancia entre ambos planetas sea la más corta, lo que ocurre aproximadamente cada 26 meses.

De antemano no esperes altruismo para viajar al espacio: cada pasaje tendrá un costo elevado que no ha sido definido por Musk, pero no será del todo impagable.

Si tus ahorros no alcanzan para vacacionar en Marte para cuando la Starship funcione normalmente, puedes trabajar para Musk con el propósito de pagar tu viaje. SpaceX tendrá su propia sede en el planeta rojo, así que allí pagarás tu deuda como empleado.

Habrá que revisar las leyes laborales que se instauren en Marte para aquel entonces… pero mientras tanto aún queda mucho tiempo para inflar tu alcancía.

Es precisar si de vacacionar se puede dar el salto a colonizar Marte, muchos seguidores de Musk en Twitter insisten que sería mejor intentar salvar el planeta que ya habitamos en lugar de ir e invadir uno nuevo, ¿tú qué piensas?

¿Te gustaría trabajar para Elon Musk en Marte?, ¿has pensado en cómo cambiará la tecnología para el año 2050? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Fuente: vix.com.es