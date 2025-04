El premio Nobel y padre de la IA lanza una dura advertencia a los programadores: ‘Quedará prácticamente obsoleta’

Sam Altman tenía razón. Geoffrey Hinton afirma que la inteligencia artificial apunta a ser el reemplazo de los profesores de informática debido a su capacidad de enseñar

Los padres de la IA han estado analizando la repercusión de la evolución de esta tecnología desde hace un tiempo, incluso los precursores Alan Turing y John McCarthy predijeron varios de los acontecimientos relacionados con los asistentes virtuales como ChatGPT o Microsoft Copilot.

Si bien hay un temor por el futuro de estas herramientas debido a que pueden convertirse en AGI, la actual preocupación es que, según Sam Altman, puede que los programadores sean sustituidos. Ahora, el “padrino de la IA”, Geoffrey Hinton, ganador de un Premio Nobel, ha aprovechado para confirmar que viene un cambio importante en el mundo.

Al parecer, no solo los desarrolladores van a presenciar el impacto de la inteligencia artificial, sino también los profesores humanos de la carrera informática, los cuales podrían ser reemplazados más pronto de lo que piensan.

La advertencia del experto en computación cognitiva afirma que, por un lado, es algo malo para las universidades, pero también tiene sus cosas buenas. Sea como sea, recomienda que tanto los estudiantes, como los profesionales, se preparen para el futuro que se aproxima.

¿Por qué ChatGPT podría reemplazar a los profesores?

El tema de que los chatbots como DeepSeek o Google Gemini podrían sustituir a los humanos no es algo nuevo. Varios expertos han comentado cómo puede influir esta tecnología en el ámbito laboral y educativo. Por ejemplo, Dario Amodei de Anthropic menciona que el 90% del código de programación será escrito por IA pronto.

El CEO de OpenAI también ha hablado abiertamente sobre la repercusión que habrá sobre la carrera informática con el avance de las funcionalidades de edición de código con asistentes virtuales. Además, ya muchos jóvenes que están adentrándose en este mundo utilizan estas herramientas y comienzan a acostumbrarse, por lo que es el comienzo de lo que vendrá.

Según el vídeo compartido por Artificial Intelligence en Instagram, ahora ha sido el turno de Geoffrey Hinton, el reconocido físico conocido como el “padrino de la IA” por sus contribuciones a la tecnología. Esta vez, ha optado por lanzar una contundente advertencia a todas las personas que se relacionan con el mundo de la programación.

Los profesores humanos están en peligro de ser reemplazados por los tutores de IA, pues comenta que para la próxima década es posible que estas herramientas se volverán tan avanzadas que podría dejar obsoleta la formación universitaria en informática.

“Si un tutor privado es dos veces mejor, estos serán tres o cuatro veces mejores” es lo que dice el experto, ya que en la actualidad muchos estudiantes prefieren un maestro personal a tener que ir a una institución y, con la capacidad que tiene la IA para otorgar resultados personalizados, podrían ser mucho mejores de lo que se imagina.

De la misma manera que hay modelos orientados a realizar tareas específicas, como Midjourney que se centra en imágenes o Sora que genera vídeos con texto, puede que en los siguientes años se lancen propuestas dedicadas a enseñar. Dedicados a la educación, serían capaces de determinar errores, responder dudas y otorgar lecciones personalizadas dependiendo del alumno.

Además, la persona tendría la libertad de continuar su carrera a la hora del día que necesite, lo cual estaría reemplazando los tutoriales por YouTube o seguir cursos en plataformas como Udemy para estudiar Python, JavaScript y otros lenguajes de programación. Con una posible suscripción, el usuario tendría acceso a un tutor privado.

¿Merece la pena seguir estudiando en una universidad?

En este punto, muchos profesionales probablemente se estén preguntando si sus esfuerzos en completar una carrera fueron en vano y no, pues has adquirido los conocimientos y eres una persona validada para ejecutar los trabajos correspondientes.

Por ese lado, no tendrías que preocuparte, siempre y cuando no dependas de un chatbot, pues los programadores no serán sustituidos del todo y habrá nuevas profesiones que surgirán con esta tecnología.

Hinton se refiere principalmente a que en un futuro las cosas se podrían complicar para las instituciones, ya que dice que “puede que no sean buenas noticias para las universidades, pero sí para quienes están aprendiendo”.

Debido a que los estudiantes obtendrán tutores virtuales personalizados, habrá menos motivación por asistir a una universidad. De hecho, los que están estudiando en este momento también podrían ser afectados, según sus palabras: “Es posible que sí”.

No obstante, el especialista aprovecha para aclarar que siguen siendo muy importantes las enseñanzas de las instituciones, ya que esto permite que se desarrolle la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de generar nuevas ideas con razonamiento propio, porque estas son algunas de las cosas que se podrían perder con el tiempo.

Fuente: computerhoy.20minutos.es