China avanza en tecnología con su primera cirugía con robot

La operación de la rodilla fue hecha en una mujer de 73 años con osteoartritis

China avanza a un ritmo acelerado para a través de la tecnología brindar soluciones sociales y médicas a las personas, como es el caso del desarrollo de un robot auxiliar que tiene la capacidad de asistir a los especialistas en un procedimiento quirúrgico.

El robot auxiliar fue diseñado en un hospital del país asiático, específicamente, en el Hospital de China Occidental de la Universidad de Sichuan, una institución pública de investigación ubicada en Chengdu, y que es financiada por el Ministerio de Educación de la nación.

La primera cirugía de este robot fue un reemplazo de rodilla y se catalogó como todo un éxito, de acuerdo con los reportes. Además, es el primer caso de uso comercial en China de un robot para cirugías en humanos.

La operación estuvo a cargo del cirujano ortopédico Zhou Zongke, quien destacó que este tipo de procedimiento con robot es más minucioso y de alta precisión. «La ventaja de la cirugía asistida por robot es que este es inteligente y minucioso, con una alta precisión en la cantidad, el ángulo y el grosor exactos al cortar», expresó.

Zhou primero se encargo de colocar los datos de una tomografía computarizada de la paciente de nombre Wang, en el prototipo de tecnología de inteligencia artificial.

De esta manera, el médico obtiene los resultados simuladores del procedimiento quirúrgico para descubrir por adelantado las posibles dificultades que se presentarían en el desarrollo de la intervención.

Los datos que logró obtener el médico sobre la intervención, fueron precisos, lo que abrió el camino para poder ejecutarla en la paciente de 73 años que llevaba 10 años sufriendo de la rodilla, osteoartritis e intensos dolores en la articulación.

La operación se realizó el pasado domingo 11 de diciembre con la asistencia del robot y el equipo de cirujanos ortopédicos.

Osteoartritis

La osteoartritis es más común en mujeres mayores de 55 años, aunque en menor edad la incidencia es pareja con personas hombre, es básicamente un tipo de artritis que deriva del desgaste de los cartílagos.

Suele ser el trastorno articular más frecuente, sobre todo en personas de edad avanzada, por el envejecimiento, desgaste o ruptura de la articulación.

El cartílago es un tejido flexible que encargado de proteger los huesos en las articulaciones y ayudar a que se puedan deslizar en la unión de uno con otro, como es el caso de las rodillas.

Sin embargo, si el cartílago se desgasta, o rompe, los huesos y restos de tejido rozan, produciendo un intenso dolor y rigidez, así como hinchazones. Igualmente, la condición puede ser más severa al formar espolones óseos o hueso adicional en la articulación, por lo que los ligamentos y músculos alrededor de la articulación pueden volverse más débiles y más rígidos, refiere en portal Medlineplus.

Hay otros factores que puede provocar osteoartritis, como el sobrepeso, pero abarca no solo la rodilla, sino también la cadera, tobillos y pies. También, por fracturas articulares, deportes que implican un impacto directo en las articulaciones, entre otros, como una condición hereditaria.

En el caso de Wang, la paciente china, ya había sido tratada con medicamentos, sin lograr mejoría.

Al respecto, los doctores señalan que los robots pueden ser de enorme ayuda en las cirugías, en las diversas condiciones de cada paciente, para ejecutar intervención que sean menos invasivas y más precisas.

Otros casos

Aunque esté sea un caso pionero en su tipo, en general, la cirugía robótica no es nueva. No obstante, en los reportes no hay mayor detalle de los componentes técnicos e intervención precisa del robot, previamente en España también se dio a conocer sobre la realización de una cirugía robótica en la rodilla y cadera.

Además, en enero pasado, varios medios internacionales reseñaron sobre “la primera cirugía exitosa de un robot)sin guía de los humanos”, pero, fue de forma experimental en cerdos.

Hay otros de equipos creados para la cirugía robótica como Da Vinci, un prototipo que tiene brazos para un mayor nivel de precisión al ser manipulado por los cirujanos. Según informes, causa menos dolor postoperatorio, sangrado y cicatrices.

Igualmente, Hay otras áreas de la robótica en las que la nación china está incursionando para ofrecer soluciones sociales, económicas y ecológicas la mundo. En caso del ambiente, en la nación asiática apuesta ahora por un pez robot que sería capaz de contribuir en la lucha contra el plástico en el mar.

Datos

Arthrobot es el primer robot cirujano del que se tiene registro. Fue creado y utilizado por primera vez en 1983 en Vancouver, Canadá.

La cirugía robótica o robotizada se define en tres categorías, la cirugía a control remoto, que es invasiva mínima y la que es sin intervención humana. Algunos de estos sistemas también integran comandos de voz.

