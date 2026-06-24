La poco conocida historia de cómo unos mineros de Cornualles llevaron el fútbol a México hace más de 130 años

En el estadio Hidalgo, ubicado en el estado mexicano del mismo nombre y casa del club Pachuca, los aficionados despliegan una bandera de tela en el que aparece un minero.

En una mano sostiene un pico y en la otra un hojaldre con un borde claramente ondulado. Está flanqueado por dos banderas, ambas iguales: negras con una cruz blanca.

Para cualquiera que conozca el condado más al sur de Reino Unido, esta figura es inmediatamente reconocible como de Cornualles.

Los aficionados del Pachuca, reconocido ampliamente como el primer club de fútbol de México, rinden homenaje a sus raíces.

Celebran la historia de cómo los mineros de Cornualles contribuyeron a introducir este deporte en lo que se ha convertido en una de las naciones más apasionadas por el fútbol del mundo, y uno de los coanfitriones del Mundial de este año.

La conexión transatlántica entre Hidalgo y Cornualles se remonta a 1824.

El sector minero de México, que había sido la base del éxito económico del país, quedó en ruinas tras una guerra de una década que culminó con la Independencia de España.

Su difícil situación llamó la atención de un ingeniero de minas llamado John Taylor, quien había estado invirtiendo en la minería de Cornualles con gran éxito, particularmente en el pueblo de Gwennap.

«Había tomado un grupo de minas en quiebra e inundadas y las había convertido en un éxito, y al ver las minas de Real del Monte [un pueblo también conocido como Mineral del Monte] pensó: ‘Puedo hacer lo mismo allí'», explica a BBC Sport la doctora Sharron Schwartz, especialista en migración minera de Cornualles.

Su participación llevó a que cientos de habitantes de Cornualles viajaran hasta Hidalgo en las décadas siguientes.

Con esta migración llegó un intercambio de ideas, cultura y, por supuesto, deporte.

El origen de todo

La primera referencia registrada de mineros de Cornualles practicando deporte en Hidalgo se refiere, en realidad, al críquet.

A finales de la década de 1850, antes de que se establecieran las reglas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, Frank Rule, magnate minero originario de Cornualles, fundó un equipo de críquet en Pachuca.

«Los clubes de fútbol surgieron de los clubes de críquet», explica Schwartz. «De hecho, algunos de ellos eran intercambiables y los jugadores de críquet eran los futbolistas».

La primera mención de un equipo de fútbol en Pachuca data de 1892, en un artículo de un periódico local que informaba sobre una reorganización del equipo debido a una «división».

«Se había producido una ruptura entre los de Pachuca y ‘los hombres de la montaña'», es decir, los de Real del Monte, explica Schwartz. «Cuando leí esto me reí, pensé: ‘Qué típico de Cornualles’. A ellos les encantan los cismas».

En 1895, Rule convocó una reunión que condujo a la decisión de fusionar el Pachuca Cricket Club, el Pachuca Football Club y el Velasco Cricket Club para crear una entidad más fuerte.

Así se formó el Pachuca Athletic Club.

Rule donó un terreno cerca de su hacienda para que el club pudiera celebrar partidos, con la condición de que no se jugaran los domingos debido a sus creencias metodistas.

Para 1902, habían comenzado a surgir otros clubes en zonas como Orizaba, en Veracruz.

Hasta el día de hoy, Orizaba refuta la idea de que Pachuca fuera el primer club de México y reclama ese título como propio.

Estos dos clubes, junto con otros tres, se unieron para crear la primera liga de fútbol reconocida en México.

Orizaba ganó el primer título de liga en 1902, mientras que el Pachuca tuvo cierto éxito en sus primeras temporadas, ganando el título en 1904-05.

No solo los mineros disfrutaban del fútbol en el campo: las mujeres de Cornualles también eran una parte fundamental del espectáculo de los días de partido.

«Les encantaba acudir [a los partidos] y a menudo vestían los colores del club», dice Schwartz.

«La primera referencia al consumo de hojaldres [pastry, conocidos también en México como «pastes»] fue cuando se detuvo el juego en un partido de críquet. Me imagino que los prepararon las damas de Cornualles».

Los bocadillos eran esenciales para los mineros en aquella época, ya que su corteza gruesa servía de «asa» para las manos sucias y la masa era lo suficientemente resistente como para sobrevivir a una caída por el pozo de la mina.

La influencia mexicana en Cornualles

El flujo constante de personas que iban y venían entre Hidalgo y Cornualles dio lugar a una peculiar cultura compartida a miles de kilómetros de distancia.

Schwartz afirma que era habitual oír hablar español con tanta frecuencia como inglés en los bares de Redruth y Camborne, en la mencionada región en el sur de Inglaterra.

Antony Martin, cuyo tío abuelo William Bray fue uno de los jugadores más destacados de Pachuca a principios del siglo XX, cuenta que los hermanos de Bray trajeron consigo a Inglaterra algunas costumbres mexicanas.

«Solían comer pan en todas las comidas, algo típico de México, y le ponían pimienta de cayena a todo. Absolutamente a todo. Ambos seguían hablando español», dice Martin.

«Pero recuerdo que mi abuela y mi tía abuela estaban muy orgullosas de Cornualles y de todo lo relacionado con Cornualles, aunque hasta que fueron adolescentes habían pasado toda su vida en México, en Pachuca».

El Pachuca incorporó a su plantilla a su primer jugador mexicano en 1908, cuando David Islas fue invitado a unirse al equipo por Alf Crowle, hijo de un minero de Cornualles originario de la población de St. Blazey.

Crowle, quien se convirtió en jugador-entrenador, fue aclamado por romper las barreras étnicas y sociales. «Probablemente sea el hijo más famoso de Cornualles-Pachuca, en lo que al fútbol se refiere», dice Schwarz.

Los Tuzos ganadores

A principios de la década de 1920, muchas personas en Pachuca, incluido Crowle, se fueron tras la Revolución Mexicana, lo que provocó que el club de fútbol perdiera a muchos de sus jugadores.

Pachuca jugó su último torneo en la «era amateur» del fútbol mexicano en 1922, y el club original se disolvió poco después.

En 1950 se refundó una nueva versión del club, que volvió a desaparecer y se refundó otra vez en 1960.

Desde entonces, el equipo ha logrado grandes éxitos, entre ellos siete títulos de liga mexicana y la Copa Sudamericana en 2006.

Eduardo Hernández, aficionado del Pachuca, afirma que la herencia del club es importante para los aficionados.

«El club está muy orgulloso de ello. Fuimos fundados por mineros y ellos nos trajeron el fútbol. La gente es consciente de eso».

El apodo del club, «Tuzos», hace referencia a un roedor excavador que habita en América del Norte y Central, y es un guiño a su herencia minera. «Es parte de nuestra identidad. Se puede encontrar esa palabra por todo Pachuca; por ejemplo, nuestro autobús se llama Tuzobus», dice Hernández.

«Aquí todo es ‘tuzo’. Es parte de lo que somos».

Añade que en Pachuca y Real del Monte todavía hay tiendas que venden hojaldres, o pastes como se les conoce en México, y que en las tiendas más tradicionales de Real del Monte se pueden ver banderas de Cornualles.

Real del Monte también acoge el Festival Internacional del Paste, que se celebra en la localidad desde 2009, y cuenta con un museo dedicado al bocadillo.

Son una parte muy importante de los días de partido en Hidalgo, aunque las versiones mexicanas contienen tradicionalmente carne de res y verduras, al igual que su contraparte de Cornualles, pero con picante.

«Es nuestro plato más tradicional aquí en Pachuca. Si no tienes mucho tiempo, siempre hay una tienda de pastes a la vuelta de la esquina», asegura Hernández.

En Cornualles, aunque el fútbol forma parte de la agenda semanal, el condado no es precisamente famoso por sus figuras futbolísticas.

Sin embargo, la Kernow FA, una «alianza futbolística» que representa a Cornualles a nivel internacional, quiere organizar un partido entre su equipo de Cornualles y el Pachuca de México para impulsar el futuro del fútbol en el condado.

México, por su parte, se convirtió este verano en el primer país en ser sede de un Mundial masculino en tres ocasiones distintas.

«En cada Mundial, somos los aficionados que aportamos más color y energía al torneo, y al ser en casa tiene que ser aún mejor», dice Jared Borgetti, el segundo máximo goleador de todos los tiempos de México y exdelantero del Pachuca.

«Queremos que el mundo se dé cuenta de cómo somos los mexicanos».

Si hay algo que los primos transatlánticos de Cornualles e Hidalgo tienen en común este verano es que disfrutarán del Mundial con un pastry, o paste, en la mano.

Fuente: bbc.com