Todo lo que sabemos de la mascarilla que promete inactivar el coronavirus

La empresa textil portuguesa, Adalberto, presentó en abril una mascarilla con capacidad inactivadora de microorganismos y, según afirma, hasta del virus SARS-CoV-2. La máscara MOxATech es reusable y aguanta con eficacia más de 50 lavados, según indican.

Las pruebas realizadas por varios institutos microbiológicos, aseguran, avalan una eficacia de reducción de hasta el 99% de los virus en su superficie. En otras palabras, esta mascarilla sería útil para inactivar el virus que provoca la COVID-19. ¿Qué hay detrás de esta tecnología?

La “primera” mascarilla comercial para eliminar el SARS-CoV-2

La máscara MOxAdTech, según las afirmaciones de Adalberto, es capaz de eliminar hasta el 99% de la carga viral de su tejido, incluso después de 50 lavados. Esta mascarilla es fruto del desarrollo conjunto de varias entidades, entre las que se encuentra la empresa textil que la comercializa, MO Sonae Fashion Retailer, el centro tecnológico CITEVE, la Universidad de Minho y el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM).

Xataka se ha puesto en contacto con el iMM desde donde nos han confirmado su papel como revisores científicos y especialistas en virología en el desarrollo de la máscara. Según el equipo del iMM, dirigido por el prestigioso virólogo Pedro Simas, la máscara ha pasado todas las pruebas de reducción de carga vírica incluso después de decenas de lavados, según los estándares de la norma ISO 18184 de 2019. Esta está destinada a asegurar la capacidad antiviral en piezas textiles.

Según la empresa, la máscara MOxATech está registrada como un artículo biocida en la lista ECHA 95, de comercialización como antimicrobiano en la Unión Europea. La mascarilla comenzó a comercializarse en abril, pero no ha sido hasta ahora que el iMM ha terminado de realizar las pruebas pertinentes sobre su capacidad antiviral, por lo que se ha hecho eco de su eficacia. Actualmente se puede adquirir en algunos comercios de moda portugueses y a través de la página de Adalberto por un precio de 10€ más gastos de envío.

Una mascarilla antimicrobiana para inactivar un virus

La tecnología textil detrás de esta MOxATech, en realidad, tiene cierto tiempo; según explican desde Adalberto, la empresa creadora de esta mascarilla. Esta se compone de varias capas textiles especiales, una de las cuales sería repelente al agua y otra utilizaría, según se deduce de sus explicaciones, una carga estática del tejido para inducir la punción mecánica bacteriana.

Esto le otorgaría una gran capacidad biocida de microorganismos sin contaminar ni emplear otros componentes secundarios que pudieran afectar a la salud o cualquier otro aspecto. Sin embargo, obviamente, esta misma tecnología ¿es la que está detrás de su capacidad antiviral? Recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus con cápsida que tiene unos 100 nanómetros.

Es bastante más pequeño que las bacterias, y mucho más estable físicamente hablando. Esto levanta la cuestión, totalmente justificada, de si una mascarilla antibacteriana puede acabar también con los virus. Los pormenores de su mecanismo, por desgracia, parecen residir en el secreto industrial, pero las pruebas avaladas por el iMM, siempre según esta entidad, sí que confirman la capacidad de la MOxAdTech para inactivar el virus.

La norma ISO 18184 de 2019 de la que hablábamos está destinada a asegurar unos estándares de calidad a la hora de hacer las pruebas correspondientes, algo que solo algunos laboratorio son capaces de determinar. En concreto, el iMM es uno de los pocos BCL3 (de bioseguridad de nivel 3) que hay en la península ibérica, y es un prestigioso centro virológico. La marca, no obstante, advierte que este producto no cumple con el reglamento de máscaras quirúrgicas (reglamento UE/2017/745), lo que tampoco quiere decir que no cumpla con su capacidad de inactivar al SARS-CoV-2.

