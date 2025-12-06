Los investigadores encuentran que Viagra puede revertir ciertos tipos de pérdida auditiva

Es posible que los investigadores hayan encontrado una manera de revertir un tipo de pérdida auditiva.

Un nuevo estudio encontró que pérdida de audición Esta afección, causada por mutaciones en un gen particular al nacer, puede revertirse con un suplemento conjunto con el medicamento para la disfunción eréctil Viagra (sildenafil).

Los investigadores detectaron una mutación en un gen conocido como CPD, que produce la enzima carboxipeptidasa D, en tres familias consanguíneas de Türkiye en las que más de una persona nació sorda.

Todas estas familias tenían un tipo de pérdida auditiva neurosensorial hereditaria causada por el daño a las pequeñas células ciliadas del oído interno que convierten las vibraciones del sonido en señales eléctricas. al cerebroSegún los Institutos Nacionales de Salud.

Para comprender mejor el vínculo, los científicos compararon datos genéticos de parientes afectados y no afectados de estas familias. Luego ampliaron su análisis a otros grupos.

Dr., jefe del Departamento de Genética Humana de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami y profesor de genética humana. “Luego descubrimos en un gran grupo de secuenciación del genoma en el Reino Unido que las mutaciones CPD estaban presentes en personas con pérdida auditiva”, dijo Mustafa Tekin a Fox News Digital.

Pruebas de laboratorio y animales

Después de marcar gen CPD “Off” en células humanas en pruebas de laboratorio, los investigadores observaron niveles reducidos de tres sustancias: arginina (un aminoácido), monofosfato de guanosina cíclico (cGMP, una importante molécula de señalización) y óxido nítrico, que proporciona señales vitales al sistema nervioso.

Aunque el estudio comenzó con humanos, también se realizaron experimentos inversos en ratones y moscas de la fruta.

Cuando los niveles de óxido nítrico y cGMP eran bajos, las células ciliadas en los oídos internos de los ratones (que transmiten señales de sonido al cerebro) se estresaron demasiado y finalmente murieron.

