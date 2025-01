Las 8 maneras en que el alcohol daña el cuerpo, según los expertos

Los científicos están descubriendo que incluso el consumo moderado de alcohol puede ser más perjudicial de lo que pensábamos, y que ciertos grupos corren más riesgo

Los seres humanos beben alcohol desde hace miles de años: brindar con los amigos o tomar una copa de vino o cerveza al final de un largo día es parte de la tradición de muchas personas.

Pero, ¿qué le hace todo ese alcohol al cuerpo? Los científicos descubren cada vez más que incluso el consumo moderado de alcohol puede ser más perjudicial de lo que pensábamos.

El alcohol es un carcinógeno del grupo 1, relacionado con el cáncer de mama, boca, faringe, laringe, esófago, hígado y colorrectal. En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no hay una cantidad segura de alcohol que consumir, y añadió que no hay pruebas de que los posibles beneficios cardiovasculares de un vaso de vino tinto compensen sus riesgos de cáncer.

Además, algunas personas corren mayores riesgos. Esto es solo parte de lo que los reporteros de National Geographic han aprendido en los últimos años sobre cómo el alcohol afecta al cuerpo, y lo que se puede hacer al respecto.

Los efectos del alcohol son mucho peores para las mujeres

“Incluso cuando consumen la misma cantidad de alcohol que los hombres, las mujeres son más susceptibles a sus efectos negativos”, escribió Meryl Davids Landau en una historia de agosto de 2023. Las muertes relacionadas con la bebida están aumentando en este grupo, y el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida aumenta hasta un 9 % con una sola bebida diaria. El alcohol también puede afectar a la fertilidad y a la menopausia.

Los expertos explicaron a Landau que esto se debe en parte a que las mujeres tienen más tejido adiposo y menos agua corporal que los hombres de peso similar, lo que provoca una mayor concentración de alcohol en sangre. “También tienen menos enzimas que metabolizan el alcohol”, escribió. “Y se cree que sus fluctuaciones hormonales influyen en la rapidez con que se descompone el alcohol”.

Es más difícil beber con la edad

No solo a las mujeres les cuesta más tolerar el alcohol: a medida que envejecen, todas las personas se vuelven más vulnerables.

Los cuerpos tienen menos agua corporal a medida que envejecen. “Si bebes la misma cantidad a los 80 que a los 30, tu nivel de alcohol en sangre será mucho mayor”, explica Alison Moore, directora del Instituto Stein de Investigación sobre el Envejecimiento y del Centro de Envejecimiento Saludable de la UC San Diego, Estados Unidos, en un reportaje de Stacey Colino de julio de 2024 sobre envejecimiento e intolerancia al alcohol.

Además, las enzimas que ayudan al organismo a metabolizar el alcohol disminuyen con la edad. Y el cerebro que envejece también es más vulnerable a sus efectos, que pueden afectar a la coordinación y el equilibrio, con el consiguiente aumento del riesgo de caídas y deterioro del tiempo de reacción.

Esos cambios pueden ser más repentinos de lo que crees

¿Alguna vez te has despertado con resaca y de repente has sentido realmente tu edad? No es para menos. Los investigadores han descubierto que, en realidad, nuestro cuerpo envejece en dos “ráfagas”, a los 44 y a los 60 años, informó Daryl Austin en septiembre de 2024. Estos cambios moleculares pueden explicar algunos de los repentinos cambios visibles en nuestro cuerpo, como la flacidez de la piel y las arrugas.

También pueden explicar el empeoramiento de la resaca. A los 44 años, algunos de los cambios moleculares que observaron los científicos se produjeron en células que afectan a nuestra capacidad para metabolizar el alcohol.

Beber antes de acostarse es especialmente perjudicial

No es ninguna sorpresa que una noche de copas puede alterar el sueño. Pero los científicos están descubriendo que incluso una simple copa puede causar problemas, informó Tara Haelle en un artículo de junio de 2023.

Según Ian Colrain, presidente y director ejecutivo de MRI Global, un instituto de investigación con sede en Kansas City, Misuri (Estados Unidos), “el sueño está diseñado para proporcionarnos una especie de vacaciones cardíacas: el ritmo cardíaco desciende, la tensión arterial baja, etcétera”.

Pero el alcohol eleva la frecuencia cardiaca, y las investigaciones de Colrain han descubierto que incluso un poco de alcohol puede mantener elevada la frecuencia cardiaca durante cuatro horas de sueño.

Beber alcohol antes de irse a dormir también puede fragmentar el sueño REM y aumentar el riesgo de apnea del sueño y adicción al alcohol.

Beber en un avión puede ser aún peor

Beber una copa en un vuelo de larga distancia puede ser aún peor. Como informó Leah Worthington en julio de 2024, una nueva investigación encontró que el alcohol “agrava los efectos de la altitud en el cuerpo de las personas, poniendo una carga extra en el sistema cardiovascular, reduciendo los niveles de oxígeno en la sangre, agravando la deshidratación y perjudicando la calidad del sueño”.

Aunque las personas jóvenes y sanas pueden tolerar cierto grado de hipoxemia, o reducción del oxígeno en los pulmones y el torrente sanguíneo, las consecuencias pueden ser graves para las personas mayores o las que padecen enfermedades cardíacas o pulmonares.

Es común levantarse ansioso después de beber

Ni siquiera las personas jóvenes y sanas se libran de uno de los efectos del alcohol en el organismo: la ansiedad. Sí, si alguna vez te has despertado después de una noche de copas sintiéndote nervioso o intranquilo, la ciencia sugiere que el alcohol que has consumido es el culpable.

Como reportó Meryl Davids Landau en marzo de 2024, el alcohol interfiere con ciertos neurotransmisores del cuerpo que mantienen la ansiedad bajo control.

Incluso cuando el alcohol está fuera de tu organismo, su subproducto tóxico, el acetaldehído, puede seguir causando estragos. “A lo largo del día, a medida que se excreta el acetaldehído, el organismo se recupera de la intoxicación”, explica Stephen Holt, director de la clínica de recuperación de adicciones del Hospital Yale-New Haven. Esto puede provocar síntomas como náuseas y fatiga, que a su vez pueden hacer que te sientas más ansioso”.

Los efectos del alcohol pueden revertirse en cuestión de semanas

El acetaldehído también se acumula en las células del hígado. El tiempo que tarde en hacerlo puede determinar el daño que sufra tu hígado. Pero la buena noticia es que estos efectos pueden revertirse en cuestión de semanas, lo que sugiere que el “enero seco” es algo más que una moda de salud, tal y como Rachel Fairbanks informó en octubre de 2023.

“El hígado tiene una enorme capacidad regenerativa”, afirma Paul Thomes, investigador de la Universidad de Auburn, cuyo trabajo se centra en el mecanismo del daño orgánico inducido por el alcohol. De las cuatro etapas de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol, las tres primeras pueden revertirse simplemente dejando de beber.

¿Quieres tomarte un descanso? Estos consejos podrían ayudarte

A medida que conocemos mejor los perjuicios del alcohol para la salud, surgen nuevas alternativas. Los cócteles y otras bebidas sin alcohol están ganando popularidad, e incluso saben mejor gracias a los nuevos avances de la ciencia alimentaria. Como informamos anteriormente, los estudios demuestran que estas bebidas realmente ayudan a reducir el consumo de alcohol y mitigar sus efectos nocivos para la salud.

Los viajes sin bebidas alcohólicas también están en auge, como informamos en abril de 2023, lo que permite a todo el mundo explorar nuevas culturas. (Incluso aquellas culturas en las que un vaso de vino o cerveza o un chupito de algo amargo suelen considerarse parte del viaje). Muchas empresas turísticas ofrecen incluso excursiones sin alcohol.

“La gente está muy contenta de conectar con otras personas que han pasado por una experiencia vital similar”, contó Lauren Burnison, fundadora de We Love Lucid, una empresa europea de viajes sobrios. “Hay un ambiente animado, y es genial despertarse sin resaca”.

