Influencer ruso que negó el coronavirus murió tras contraer el virus

El ruso Dimitriy Stuzhuk falleció por complicaciones con el virus SARS CoV-2 pese a ser de los que no creían en el coronavirus

Después de negar que el coronavirus covid-19 no existía, el influencer ruso Dimitriy Stuzhuk contrajo el virus y falleció como consecuencia de una serie de complicaciones derivadas de la enfermedad, reportó el viernes su esposa Sofia.

El hombre de 33 años era una persona saludable que buscaba promover el ejercicio a través de sus redes sociales, de hecho en Instagram tenía más de un millón de seguidores. Sin embargo, en un viaje a Turquía, el ruso se contagió de SARS CoV-2.

El miércoles pasado publicó un mensaje donde reconoció abiertamente que se había equivocado al negar la existencia del virus y compartió su experiencia con la enfermedad que azota al mundo en estos momentos.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo de al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, y todo es relativo. Hasta que me enfermé”, expresó en su cuenta.

Su corazón no está soportando

El influencer estuvo en el hospital algunos días antes de que los médicos le dieran el alta para continuar su tratamiento en casa donde parecía estar estable.

Sin embargo, su esposa Sofía primero reveló que el deportista mostraba problemas cardiovasculares y el viernes finalmente reveló que el influencer murió y dejó huérfanos a sus tres hijos.

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo me dolía un poco el estómago. Al día siguiente empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, además dormir con el aire acondicionados prendido”, relató Dimitriy en uno de sus últimos post.

Fuente: Agencias