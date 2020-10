Conacyt decide no pagar su membresía a la Unión Matemática Internacional y se aísla

Dejará de pagar la anualidad a la Unión Matemática Internacional (IMU) , entre otros

Diversos sectores han mostrado su preocupación por el retiro de fideicomisos entre ellos a la ciencia, ahora temen que México pueda quedar aislado de la comunidad internacional debido a que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) haría recortes, como el más reciente anunciado, sobre que dejará de pagar la anualidad a la Unión Matemática Internacional (IMU).

La Unión Matemática Internacional (IMU) es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la promoción de cooperación internacional en matemática y que prioriza principios como Libertad, Responsabilidad y Universalidad de la Ciencia.

Este organismo da algunos reconocimientos conocidos en Matemáticas como: Medalla Fields, medalla Abacus, Premio Carl Friedrich Gauss, medalla Chern, premio Leelavati y las conferencias ICM Emmy Noether.

“No apoyar el desarrollo y la ciencia mexicana es un despropósito”, aseguró la doctora Luz de Teresa, Investigadora del Instituto de Matemáticas UNAM, al portal de El Universal luego de darse a conocer que el Conacyt ya no cubrirá las cuotas de México a las agrupaciones científicas multilaterales.

A lo largo del año, investigadores, profesores y estudiantes nacidos en México “reciben ayuda de la IMU para hacer estancias de investigación, participar en eventos por la equidad de género y decidir sobre políticas de la IMU, beneficios que sin duda valen mucho más que 5,000 euros anuales que cuesta la membresía de nuestro país”.

Este es sólo un ejemplo de lo que también perderán la biología, la física, la química, la psicología, la oceonografía, entre otros, consideró la académica.

De esta manera “se pierde el esfuerzo científico de México y lo aísla de la comunidad científica internacional”, consideró la matemática.

“Hay que pensar en la ciencia como una colaboración entre los distintos países y las distintas formas de pensar, las distintas problemáticas. Resolver o inventar una vacuna contra el Covid-19 requiere de un gran esfuerzo de todos los países, de todas las sociedades y de todos los científicos”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la ex presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, dijo que no se ahorrará mucho con la decisión del gobierno de retirar las cuotas a las agrupaciones científicas multilaterales, “el ahorro no será mucho”, dijo; sin embargo, aclaró que es algo que ella no podría pagar.

Para Conacyt es un gasto que no es grave y demás la cuota se reditúa para el país”, indicó luego de señalar que “este tipo de cuotas sí las tiene que pagar el gobierno”, pues aseguró que “la sociedad científica está quebrada, ¿de dónde vamos a sacar para pagar 5,000 euros. No hay manera”.

Acusó a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, de no defender los fideicomisos y de cometer “errores gravísimos”, al no comunicarse con los científicos y modificar los reglamentos internos sin consultarlo con su comunidad, además de eliminar el Foro científico-económico.

“Realmente no hay comunicación con ella, dan hachazos, toman decisiones de una manera vertical, las decisiones colegiadas, sobre todo en temas de ciencia, son fundamentales y ahora salieron que han cancelado unilateralmente todos los convenios con universidades privadas para no pagar el sistema nacional de investigadores”, comentó.

Fuente: infobae.com