Hombre acude a emergencias por jaquecas y dolor ocular; le detectan sífilis en el sistema nervioso

Un hombre de Australia que sufría jaquecas y dolor en sus ojos fue diagnosticado con sífilis, una enfermedad de transmisión sexual (ETS), que había afectado su sistema nervioso.

El hombre de 39 años, del que se omite su nombre, informó a los médicos de la sala de emergencias que sufría jaquecas y dolor en el área de los ojos, según un estudio de caso publicado en la revista BMJ Case Reports.

Su vista era normal, pero cuando movía los ojos, el dolor empeoraba, se informó en el diario Mail Online, que cita el informe del caso. El hombre había sufrido las jaquecas durante tres semanas.

Las pruebas revelaron una inflamación en el nervio óptico, pero la exploración con escáner no arrojó nada inusual, escribió el Dr. Jason Yosar, del Departamento de Oftalmología del Hospital de la Visita de Sydney, Australia, y autor principal del estudio.

Sin embargo, una prueba de sangre reveló la presencia en su sangre de los anticuerpos de la bacteria que provoca la sífilis.

Al hombre se le administraron antibióticos por goteo durante dos semanas. Un mes después, la inflamación de su nervio óptico derecho se redujo, mientras que la del ojo izquierdo empeoró. No obstante, su vista no resultó afectada y ya no presentaba síntomas o signos de problemas en los nervios de sus ojos.

Al paciente se le diagnosticó neurosífilis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso.

La infección de sífilis se divide en cuatro etapas: primaria, secundaria, latente y terciaria. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la neurosífilis puede desarrollarse en cualquiera de esas etapas. Entre los síntomas están las jaquecas severas, problemas de coordinación de los movimientos musculares, parálisis, adormecimiento y problemas de memoria y de pensamiento, clasificados como demencia.

Por ser una ETS, la sífilis se contrae cuando una persona entra en contacto con una lesión al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral. Las lesiones pueden manifestarse en o alrededor del pene, la vagina, el ano, el recto, los labios o el interior de la boca. Las mujeres embarazadas también pueden transmitir la sífilis a su bebé.

El hombre señaló que estaba en una relación abierta y que ocasionalmente había tenido relaciones sexuales sin protección con varias parejas, informó el medio. Se cree que este es el segundo caso registrado en la bibliografía médica en el que los dos ojos de un paciente se ven afectados, pero sin presentar VIH.

La sífilis se eliminó casi totalmente en Estados Unidos, pero actualmente hay cada vez más casos, particularmente entre varones que tienen relaciones sexuales con otros hombres. El número aumentó 14.4 por ciento entre 2017 y 2018 hasta alcanzar un total de 35,063 casos en las etapas primaria y secundaria, 64 por ciento de los cuales se presentaron en varones que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres.

Los CDC recomiendan utilizar preservativos de látex correctamente al tener relaciones sexuales para evitar el contagio de EST como la sífilis.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos advierten que la sífilis puede provocar problemas graves de salud si no se trata adecuadamente.

En la etapa primaria, en el sitio de la infección, por ejemplo, en los genitales, se presentan lesiones redondas que generalmente, pero no siempre, son indoloras. Estas lesiones desaparecen en un lapso de entre tres y seis semanas. La segunda etapa se caracteriza por fiebre, sarpullido de color marrón rojizo e inflamación de los nodos linfáticos. “Los signos y síntomas de la sífilis en las etapas primaria y secundaria pueden ser leves, y podrían pasar desapercibidos”, de acuerdo con los CDC.

