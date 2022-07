Estudio: menstruación más fuerte tras vacuna contra COVID-19

Tras recibir una vacuna contra el coronavirus, muchas personas observaron cambios en sus menstruaciones y un sangrado más fuerte. De acuerdo con un nuevo estudio, estos cambios no son motivo de preocupación

De acuerdo con un estudio publicado este viernes (15.07.2022), más de un 40 por ciento de la gente con un ciclo de menstruación regular reportó tener periodos más fuertes tras recibir una vacuna contra el COVID-19. En la encuesta online participaron unas 39.000 personas, de las cuales un 42 por ciento aseguró sangrar más fuerte tras una vacuna, mientras que un 44 por ciento no reportó ningún cambio.

Mujeres con enfermedades como la endometriosis y el síndrome del ovario poliquístico tenían mayores probabilidades de experimentar un mayor sangrado. No obstante, también hubo participantes de la encuesta que normalmente no menstrúan, pero que reportaron algún sangrado: esto incluye a un 71 por ciento de la gente que usa métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, un 39 por ciento de personas que se someten a un tratamiento hormonal para afirmar su género, y un 66 por ciento de personas posmenopáusicas.

Victoria Male, investigadora de inmunología reproductiva en el Colegio Imperial de Londres, en Gran Bretaña, señala que, si bien el estudio no es representativo de la población en su totalidad, las conclusiones ayudan a entender qué tipo de gente tiene mayor probabilidad de sangrar más de lo normal.

¿Problemas con la salud reproductiva?

Una vacuna contra el coronavirus puede retrasar la menstruación. No obstante, el estudio llegó a la conclusión de que no afecta la salud reproductiva porque el periodo de las personas solo se retrasaba por un día, mientras que la duración del sangrado prácticamente no cambiaba. Estos cambios, además, resultaron ser sobre todo temporales.

No obstante, Katherine Lee, autora principal del estudio y antropóloga biológica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, señala que es importante tomar en serio los efectos secundarios.

Si a alguien le preocupan los cambios que está experimentando, debería consultar a un médico, dice, en entrevista con DW.

¿Por qué las vacunas aumentan el sangrado?

El ciclo menstrual de una persona es controlado por las hormonas que producen el hipotálamo, la glándula pituitaria y los ovarios. Esto prepara al cuerpo femenino para la implantación del óvulo fecundado. Los cambios hormonales, por ejemplo, debido a estrés psicológico, ejercicio extenuante, como correr un maratón, o el ayuno, fácilmente alteran los ciclos menstruales.

Según Lee, la respuesta inmunológica causada por la vacuna contra el COVID probablemente provoca el fuerte sangrado menstrual. Concretamente, tras la vacuna, pequeñas proteínas llamadas citoquinas provocan una inflamación, avisando al sistema inmunológico que es hora de hacer su trabajo.

La autora del estudio asegura que una de las razones para llevar a cabo la encuesta fue crear mayor conciencia sobre la salud de las mujeres. «La gente simplemente no habla mucho de la menstruación en público», dice Lee. Para nosotros, la transparencia es muy importante y que la gente entienda que los efectos a corto plazo (como un mayor sangrado) pueden ser parte de una vacuna segura, agrega.

