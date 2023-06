El antes y después de un paciente con cáncer que recibió prometedora terapia de células

Paulo Peregrino se sometió a un tratamiento CAR-T y sus tumores cancerígenos desaparecieron tras un mes

Un mes antes de iniciar una terapia con células CAR-T, Paulo Peregrino, paciente con cáncer tipo linfoma, tenía tumores por todo el cuerpo y casi ninguna perspectiva de mejora. Luego de someterse a este innovador tratamiento, desaparecieron. El “milagro de la ciencia”, como lo denominó en entrevista con CNN, puede evidenciarse en las imágenes que compartió, en las que se observa el antes y después de la intervención que permitió su recuperación.

“El otro día hice un recuento de las quimioterapias que me hice en cinco años con linfoma, debo haberme hecho unas 40 y algo, unas 45 quimioterapias a lo largo de este tiempo. Nada de eso funcionó para mí, el trasplante de médula ósea tampoco funcionó”, expresó Paulo al medio. No obstante, luego sus familiares se contactaron con un doctor que le recomendó la aplicación de las células CAR-T.

Los tratamientos más conocidos para tratar el cáncer son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Sin embargo, actualmente, a ello se suma la inmunoterapia, que se basa en una intervención en el sistema de defensas del cuerpo. El tratamiento con células CAR-T se encuentra en este último grupo.

¿En qué consiste el tratamiento CAR-T?

La terapia con células CAR-T es una herramienta terapéutica para pacientes con diversos tipos de cáncer de la sangre que interviene en el sistema inmunitario. Su nombre significa linfocitos T con receptores antígenos quiméricos (CAR, por sus siglas en inglés), según un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En términos prácticos, este procedimiento consiste en la extracción de células inmunitarias que luego son intervenidas y, posteriormente, —ya modificadas— vuelven a ser implantadas en el organismo para que puedan detectar los cuerpos cancerígenos y exterminarlos.

No obstante, es importante tener en cuenta que este tratamiento podría no ser efectivo para todos los casos, según informó a CNN el doctor Elmer Huerta. «Las respuestas pueden ser maravillosas, pero no funciona en todos los casos. Se calcula que funciona en el 50% de todos los casos», señaló el especialista.

Asimismo, una desventaja de esta solución ante el cáncer es su excesivo costo. De acuerdo con Huerta, estos tratamientos pueden llegar a costar medio millón de dólares.

Fuente: larepublica.pe