Descubren un compuesto del cannabis que alivia el dolor sin efectos psicoactivos

Investigadores de la Universidad de Arizona hallaron que terpenos del cannabis reducen significativamente el dolor en modelos de fibromialgia y postoperatorios, sin los efectos del THC

Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona identificó compuestos derivados de la planta Cannabis sativa que podrían ofrecer una nueva alternativa para tratar el dolor crónico, específicamente en condiciones como la fibromialgia y el dolor postoperatorio. Los hallazgos, publicados en la revista Pharmacological Reports, sugieren que ciertos terpenos del cannabis pueden aliviar el dolor sin los efectos psicoactivos asociados al tetrahidrocannabinol (THC).

El estudio se basó en investigaciones previas realizadas por el Dr. John Streicher, miembro del Comprehensive Center for Pain & Addiction, que ya había demostrado que los terpenos pueden reducir el dolor en modelos de inflamación y daño nervioso relacionado con la quimioterapia. «Nuestra investigación indica que los terpenos no son efectivos para aliviar el dolor agudo, como el que se puede sentir al golpearse el dedo del pie, pero sí muestran reducciones significativas en el dolor crónico o patológico», explicó Streicher, profesor en la Facultad de Medicina de Tucson.

Los terpenos como opción terapéutica

Los terpenos son compuestos naturales responsables del aroma y sabor de muchas plantas. En el cannabis, contribuyen a su característico olor y pueden tener propiedades medicinales. A diferencia del THC, los terpenos no producen los efectos psicoactivos indeseados, lo que los convierte en un área prometedora de investigación para nuevos tratamientos del dolor.

En este estudio, se examinaron cuatro terpenos comunes en Cannabis sativa: geraniol, linalool, beta-cariofileno y alpha-humuleno. Todos ellos mostraron efectos analgésicos significativos en modelos de dolor por fibromialgia y postoperatorio, siendo el geraniol el que presentó los mejores resultados.

Nueva esperanza para la fibromialgia

La fibromialgia es una de las condiciones de dolor crónico más difíciles de tratar, afectando a aproximadamente el 5% de la población mundial. En los Estados Unidos, alrededor de 4 millones de adultos padecen esta enfermedad, siendo más frecuente en mujeres. «Con la fibromialgia, hay poco entendimiento sobre el estado del dolor y no hay muchas opciones efectivas para tratarlo», agregó Streicher. «Nuestros hallazgos sugieren que los terpenos podrían ser una opción de tratamiento viable para el dolor de fibromialgia, lo que podría tener un gran impacto en una población poco tratada».

Alternativa para el dolor postoperatorio

El estudio también exploró el potencial de los terpenos para ayudar en el manejo del dolor postoperatorio. Este tipo de dolor se sitúa en un punto intermedio entre el dolor agudo y crónico. Aunque normalmente es temporal, puede intensificarse debido a cambios biológicos, como la inflamación. «Los opioides son efectivos para controlar el dolor postoperatorio, pero pueden causar estreñimiento, lo que aumenta el riesgo de complicaciones», mencionó Streicher, subrayando la necesidad de opciones más seguras.

El valor de la investigación en compuestos naturales

El Dr. Todd Vanderah, director del Comprehensive Center for Pain & Addiction, resaltó la importancia de investigar los compuestos naturales. «La investigación que realiza el laboratorio del Dr. Streicher sobre los terpenos y su potencial para ayudar a quienes sufren de dolor crónico demuestra la relevancia de la investigación básica. Existen cientos de químicos únicos que producen las plantas, incluidos los del cannabis, que aún no han sido descubiertos».

Los investigadores también encontraron que los compuestos parecen actuar a través de la misma vía biológica identificada en estudios anteriores sobre terpenos. Los efectos analgésicos están vinculados al receptor adenosina A2a, sugiriendo que los terpenos podrían tener propiedades sedantes. Esta posibilidad requerirá más investigación.

Fuente: cadena3.com