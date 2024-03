No hay pruebas de que Estados Unidos haya ocultado vida extraterrestre: Pentágono

El informe publicado por el Departamento de Defensa de ese país desmiente que se hayan ocultado tecnologías o material biológico extraterrestre. También asegura que no existen proyectos secretos dedicados a la investigación de estos temas

El 26 de julio de 2023,se hicieron virales fragmentos de una audiencia pública que se realizó en el Congreso de Estados Unidos. En estos se escuchaba, principalmente, a David Grusch, un exfuncionario de inteligencia nacional de ese país, diciendo a los congresistas que el gobierno de EU ocultaba una nave extraterrestre.

Además, dos ex pilotos de combate de la Marina describieron encuentros con objetos desconocidos que, dijeron, ninguno de los dos habían visto antes. Y para rematar, Grusch dijo que creía “absolutamente” que el gobierno de ese país no solo tiene restos de una nave, sino también de sus operadores no humanos. “Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) y de ingeniería inversa”, dijo Grusch en la audiencia.

A partir de esta y otras audiencias que se han venido realizando en el Congreso, aunque la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se pronunció para desvirtuar dichos señalamientos, el Congreso pidió al Departamento de Defensa de ese país entregar un informe detallado sobre los eventos reportados y las investigaciones detrás de los objetos voladores no identificados (Ovnis).

Estos objetos, que también son llamados ahora Fenómenos Aéreos sin Identificar (FAI), han sido parte de numerosos informes por parte de diferentes agencias estadounidenses que han concluido lo mismo: no hay evidencia de que alguno de los eventos reportados corresponda con objetos o vida extraterrestre.

Hoy, el Departamento de Defensa publicó el informe que le solicitó el Congreso el año pasado y la conclusión es similar: el Informe de Registro Histórico de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) no encontró evidencia que sustente las afirmaciones hechas en la audiencia pública de 2023.

“Hasta la fecha, AARO no ha encontrado evidencia verificable que respalde las afirmaciones de que el gobierno de los EE. UU. y las empresas privadas tienen acceso a tecnología extraterrestre o han realizado ingeniería inversa. Además, AARO no ha encontrado evidencia de que ninguna investigación del gobierno de EU, investigación patrocinada por académicos o panel de revisión oficial haya confirmado que cualquier avistamiento de un FAI representara tecnología extraterrestre”, afirmó esa oficina mediante un comunicado.

El informe detalla, como lo han hecho otros documentos en el pasado, dos puntos fundamentales. El primero es que los fenómenos que se han reportado y han podido investigar, se han identificado como drones, basura en el aire u otros “objetos o fenómenos ordinarios”.

Otros casos, la gran mayoría, corresponden a objetos que permanecen sin identificar, pero no porque se trate de tecnología extraterrestre, sino porque la información suministrada en los reportes (como fotografías o testimonios) es insuficiente, de mala calidad o no aporta ningún elemento destacable para su investigación.

Para realizar el informe, ese organismo revisó toda la información disponible sobre este tipo de fenómenos desde 1945, documentos clasificados y no clasificados, además de entrevistar a exfuncionarios y funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Este es el primer volumen de dos que entregará el Pentágono al Gobierno. La segunda entrega reunirá un análisis de la información que les fue suministrada desde el 1 de noviembre de 2023, con el fin de dar a conocer si hay hallazgos novedosos en esta.

Sobre los grupos de investigación o de ingeniería inversa que, según los informantes de las audiencias públicas, ese país oculta, el informe aseguró que “no existen o son programas auténticos de seguridad nacional mal identificados que no están relacionados con la explotación de tecnología extraterrestre”.

Aún no se conoce una fecha para la publicación del segundo volumen del informe, pero el Departamento de Estado asegura que se trabajará, tal como en este caso, con “un enfoque científico y analítico riguroso para investigar los esfuerzos pasados de investigación de FAI patrocinados por el gobierno de EU y las afirmaciones hechas por los entrevistados de que el gobierno de EU”.

