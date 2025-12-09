Los investigadores, cada vez más preocupados: crece la mortalidad de árboles por culpa de insectos en Europa

La alarma vuelve a encenderse en los bosques europeos. Las plagas de insectos están incrementando la muerte de árboles a un ritmo que supera las previsiones de hace apenas una década.

Lo que comenzó como un aviso aislado en regiones del centro y norte de Europa se ha convertido en un patrón que inquieta a la comunidad científica, que ve cómo el equilibrio forestal se tambalea.

Aumento de la mortalidad de árboles en Europa por insectos: datos clave y causas principales

Un análisis de largo alcance, elaborado por un consorcio internacional de especialistas y publicado en la revista Global Change Biology, ha puesto cifras a una tendencia que los expertos seguían desde principios de siglo.

El trabajo examina datos oficiales de perturbaciones forestales registrados entre 2000 y 2022 en 15 países europeos, y confirma que los insectos barrenadores están intensificando su impacto en los bosques del continente.

Las conclusiones revelan un incremento sostenido de daños en coníferas, mientras que las frondosas muestran un declive de los episodios provocados por defoliadores.

Según el estudio liderado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida, los barrenadores son responsables de la mayor parte del volumen de madera afectado durante las dos últimas décadas.

Entre los protagonistas de este fenómeno destacan el escarabajo del abeto (Dendroctonus micans) y, sobre todo, el Ips typographus, que acapara más del 85% de las perturbaciones detectadas en este grupo de plagas.

Los investigadores señalan que el calentamiento global actúa como catalizador. Los inviernos suaves favorecen la supervivencia de los insectos y las sequías extremas reducen la capacidad defensiva de las coníferas, debilitadas ante el ataque de estos organismos.

Por ello, no sorprende que los mayores picos de mortalidad se produjeran en años de estrés climático extremo, como 2003 y 2018.

Por qué los barrenadores aumentan y los defoliadores disminuyen en los bosques europeos

Aunque los daños en coníferas se disparan, la otra cara del estudio muestra un comportamiento opuesto en los defoliadores, cuyas afectaciones disminuyen tanto en frondosas como en coníferas.

Los científicos manejan varias hipótesis desde el aumento de la asincronía fenológica o la mayor presencia de patógenos que afectan a estas poblaciones de insectos, como el hongo Entomophaga maimaiga, que afecta a algunas especies emblemáticas.

El contraste entre ambos grupos demuestra que los efectos del cambio climático no se distribuyen de forma homogénea y que cada tipo de plaga responde a variaciones ambientales de manera distinta.

Estrategias para proteger los bosques europeos y reducir la vulnerabilidad frente a plagas

La sincronía con la que estas plagas afectan a diferentes especies de coníferas preocupa especialmente a los expertos, que advierten del riesgo económico de una acumulación masiva de madera dañada en periodos muy cortos.

Ante este panorama, la solución no pasa por eliminar las perturbaciones, sino por reforzar la resiliencia de los bosques mediante la diversificación de especies.

El estudio propone avanzar hacia masas forestales mixtas, con mayor presencia de frondosas, menos vulnerables según las tendencias recientes.

Los autores insisten en reforzar la monitorización y la cooperación entre países, integrando la mortalidad forestal en las políticas de gestión y en las estrategias climáticas de la Unión Europea.

