Investigación revela que los loros podrían usar nombres como los humanos

Un estudio analizó grabaciones de más de 880 loros y encontró que muchos utilizan nombres para identificar a personas y animales. Este hallazgo sugiere una complejidad en la comunicación de estas aves

Los loros son reconocidos por su habilidad para imitar el habla humana, pero un nuevo estudio sugiere que podrían estar utilizando nombres de manera similar a como lo hacemos las personas. Este hallazgo se basa en un análisis de grabaciones de loros que conviven con humanos, lo que permitió a los investigadores observar patrones de uso de nombres en un contexto social.

La investigación fue liderada por Lauryn Benedict, profesora de biología en la Universidad del Norte de Colorado, en colaboración con Christine Dahlin de la Universidad de Pittsburgh y otros investigadores de Austria. En lugar de estudiar loros en su hábitat natural, como se había hecho en investigaciones anteriores, el equipo se enfocó en loros que viven en hogares humanos y que están expuestos a palabras, incluidos nombres propios.

El estudio analizó grabaciones vocales de más de 880 loros en cautiverio, encontrando numerosos ejemplos de aves que usaban nombres para referirse a individuos específicos, tanto humanos como otros animales. En total, se identificaron 413 grabaciones en las que los loros utilizaron nombres, de las cuales 88 mostraron un uso que parecía indicar que los loros etiquetaban a personas o animales concretos.

La importancia de los nombres en la comunicación social

Para los humanos, los nombres son fundamentales para organizar y navegar en relaciones sociales complejas. De manera similar, muchos animales producen sonidos que podrían cumplir una función similar, ayudándoles a reconocer o dirigirse a individuos específicos. Sin embargo, Dahlin advirtió sobre la tentación de comparar directamente estos sistemas de nombres con los humanos, ya que las señales animales son a menudo diferentes y no se comprende completamente la intención detrás de ellas.

El equipo utilizó datos del proyecto ManyParrots, una red colaborativa que investiga el aprendizaje, la cognición y el comportamiento vocal de los loros a través de encuestas y grabaciones de audio. Esta investigación reveló que los loros no solo aplicaban nombres de manera amplia, sino que asociaban ciertos nombres a individuos específicos.

Más que una simple imitación

Las grabaciones también mostraron que los loros no siempre usaban los nombres de la misma manera que los humanos. Por ejemplo, algunos loros repetían sus propios nombres como una forma de atraer la atención, lo que sugiere que adaptan el uso de nombres según la situación social. Según Dahlin, estos hallazgos indican que los loros poseen tanto habilidades cognitivas como vocales que les permiten utilizar nombres de diversas maneras, incluyendo la comunicación directa con humanos y la referencia a personas ausentes.

A pesar de estos avances, los resultados también resaltan cuánto se desconoce sobre este tema. Las diferencias entre especies y entre individuos de la misma especie plantean preguntas importantes sobre cuándo, cómo y por qué los animales utilizan señales vocales para identificar o referirse a otros individuos por nombre.

Fuente: cadena3.com