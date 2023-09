Mujer vuelve a caminar tras accidente cerebrovascular gracias a un pantalón con IA

Una mujer sobreviviente de un accidente cerebrovascular que sufrió parálisis logró volver a caminar gracias a la terapia conocida como Neuroskin. Se trata de unos pantalones de alta tecnología impulsados por inteligencia artificial implementados como terapia en la Clínica Morrello del Reino Unido.

¡Una mujer camina de nuevo gracias a Neuroskin!

Julie Lloyd, mujer de 65 años que sufrió un accidente cerebrovascular, formó parte del primer ensayo de Neuroskin. Se trata de una “prenda inteligente” que pretende ayudar a pacientes que sufrieron el también llamado infarto cerebral, según la BBC.

La participante del ensayo en la clínica de fisioterapia de Newport, de Gales, experimentó una “sensación de hormigueo” la primera vez que probó los pantalones con inteligencia artificial. Sin embargo, señaló que a los pocos minutos ya caminaba sin ayuda por primera vez en seis meses.

“(Mi pierna) de repente fue impulsada hacia arriba desde el suelo y me hizo sentir segura al caminar, y esa es la parte que honestamente no he sentido en absoluto con todo el fisio que he tenido (…) Nunca me había sentido tan eufórico desde mi derrame cerebral como en este momento.”

Julie Lloyd

¿Qué le pasó a Julie Lloyd?

Julie Lloyd es empresaria y vive en Penarth en Vale of Glamorgan, Gales. En enero de este año, sufrió un derrame cerebral leve que le dejó parcialmente paralizados el brazo y la pierna izquierdos. Después del también conocido como ictus, la mujer depende de un bastón para caminar.

Antes de sufrir el accidente cerebrovascular, la británica corrió el medio maratón de Cardiff y, según dijo a BBC, era una mujer muy activa. A raíz del derrame, tuvo que abandonar el estilo de vida que tenía, lo que “ha sido terriblemente trágico”.

La rehabilitación implicaba horas de ejercicios repetitivos destinados a “enseñarle” a su cerebro a trabajar en el área dañada por el ictus y hacer nuevas conexiones para controlar su lado izquierdo. “El progreso ha sido lento y agotador”, pero cuando llegó a dar tres mil pasos diarios con un bastón, su fisioterapeuta le recomendó participar en la prueba de Neuroskin.

¿Cómo funciona Neuroskin, los pantalones con IA?

La empresa Kurage, con sede en Lyon, Francia, es la encargada de los pantalones con tecnología impulsada por inteligencia artificial. Los expertos desarrollan dispositivos portátiles que envían pulsos de estimulación muscular eléctrica (EMS) controlados por la IA.

La EMS se ha utilizado en la atención de accidentes cerebrovasculares durante décadas, “devolviendo la vida” a los músculos débiles y atrofiados, según la BBC.

NeuroSkin incluye pantalones con aros y zapatos con electrodos encima de los seis grupos de músculos principales de cada pierna. Esta “prenda inteligente” funciona como una segunda piel, según dijo Rudi Gombauld, director ejecutivo de la empresa Kurage.

“La prenda inteligente es como una segunda piel, lo que significa que tiene sensores que pueden sentir cómo funciona el cerebro y tienen toda la información sensorial para enviarla a un sistema de inteligencia artificial”, dijo Goumbald.

La IA está conectada a los electrodos y se lleva en un chaleco. Con cada paso, recopila información sobre los impulsos que envía el cerebro a la pierna sana y luego envía un impulso reflejado a la pierna debilitada del paciente para recrear su paso natural.

¿Es posible adquirir esta terapia con inteligencia artificial?

Actualmente, alquilar la terapia de Neuroskin con IA cuesta alrededor de 5 mil libras esterlinas al mes (aproximadamente 106 mil pesos mexicanos). La Clínica Morrello en Newport ofrecerá el tratamiento por primera vez en Gales en octubre de 2023, comenzando con tres sobrevivientes de un accidente cerebrovascular, incluida Julie Lloyd.

Los interesados en tener acceso a los pantalones con inteligencia artificial deberán ingresar a la página de la clínica y registrarse en el siguiente link. Aunque esto no garantiza el acceso a la terapia, los especialistas sabrán del interés y una posible necesidad particular, ingresando los siguientes datos:

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Número telefónico

Mensaje

Nombre de una tercera persona (en caso de que ella requiera la terapia)

Julie Lloyd, la primera paciente que probó Neuroskin, declaró a la BBC que “este es el gran avance para las víctimas de derrames cerebrales que se ha estado esperando durante mucho tiempo”.

¿Cuál es la importancia de Neuroskin?

NeuroSkin es una perspectiva “emocionante” para los 70 mil supervivientes de un accidente cerebrovascular en Gales, de los cuales alrededor de las tres cuartas partes tienen algún tipo de parálisis. Así lo precisó Clare Jonas, especialista de la Stroke Association del Reino Unido.

“Parece que probablemente habrá un gran cambio en la forma en que tratamos el accidente cerebrovascular y en cómo ofrecemos rehabilitación para el accidente cerebrovascular en los próximos cinco a diez años”.

Clare Jonas, Stroke Association

Los pantalones con inteligencia artificial no son para uso doméstico ni diario, pero ha sido desarrollado para ayudar a los pacientes a completar la cantidad de repeticiones necesarias para recuperar su capacidad para caminar. Jonas remata diciendo que tratamientos como este “llevarán tiempo desde el laboratorio a la práctica clínica“.

Fuente: unotv.com