Investigadores de Texas desarrollan material de madera que almacena calor y podría reducir el uso de aire acondicionado en edificios

Investigadores texanos desarrollan material basado en madera que actúa como batería térmica sin perder resistencia tras 1.000 ciclos.

Material basado en madera.

Almacenamiento térmico pasivo.

Reducción del uso de aire acondicionado.

Integración en paredes, suelos, techos.

Ciclos térmicos estables (más de 1.000).

Menor demanda energética en edificios.

Inspiración en procesos naturales.

Tecnología en fase de mejora y escalado.

Material de madera que almacena calor: edificios más eficientes sin consumir energía

Un equipo de ingenieros ha desarrollado un material de construcción que, a simple vista, parece madera tratada, pero que en realidad funciona como una batería térmica pasiva. Es decir, es capaz de absorber calor cuando sobra y liberarlo cuando falta, sin necesidad de electricidad ni sistemas mecánicos.

La clave está en combinar la estructura natural de la madera con materiales de cambio de fase (PCM). Estos materiales tienen la capacidad de almacenar energía en forma de calor cuando se funden y liberarla cuando se solidifican. Un comportamiento que, llevado a la arquitectura, abre una puerta interesante: edificios que regulan su temperatura casi por sí solos.

Este enfoque encaja con una tendencia clara en el sector: reducir la dependencia de sistemas activos como aire acondicionado o calefacción mediante soluciones pasivas inspiradas en la naturaleza.

Cómo funciona este material inteligente

El funcionamiento es sencillo en concepto, aunque complejo en su diseño. Durante las horas de calor, el material absorbe energía térmica del entorno. Ese calor no se transmite directamente al interior del edificio, sino que queda almacenado en el material.

Cuando la temperatura exterior desciende, el proceso se invierte: el material libera ese calor acumulado, ayudando a mantener una temperatura más estable en el interior.

Este comportamiento permite suavizar los picos térmicos, algo especialmente relevante en climas con grandes diferencias entre día y noche. Y aquí está lo interesante: no se trata de aislar más, se trata de gestionar mejor la energía térmica.

El reto de los materiales de cambio de fase

Los PCM llevan años estudiándose, pero tienen un problema evidente: cuando pasan de sólido a líquido, pueden filtrarse o degradarse, lo que limita su uso en construcción.

La solución de este equipo ha sido ingeniosa. Han modificado la madera eliminando la lignina —el componente que le da rigidez— para crear una estructura porosa, casi como una esponja microscópica. En esos poros se introduce el material de cambio de fase, junto con un polímero que actúa como estabilizador.

El resultado es un material que mantiene el PCM en su lugar incluso en estado líquido, evitando fugas y mejorando la durabilidad. Tras más de 1.000 ciclos térmicos, el material sigue funcionando sin degradarse de forma significativa.

Esto no es menor. La durabilidad es uno de los grandes filtros para que una tecnología pase del laboratorio a la obra real.

Aplicaciones en edificios reales

Este tipo de material podría integrarse en elementos constructivos habituales: paneles de yeso, suelos, cubiertas o incluso fachadas. No requiere sistemas adicionales ni mantenimiento complejo.

En verano, puede reducir la necesidad de aire acondicionado. En invierno, ayudar a conservar el calor interior. En ambos casos, el efecto es el mismo: menor consumo energético y mayor confort térmico.

En Europa, donde los edificios representan aproximadamente el 40% del consumo energético total, este tipo de soluciones cobra especial relevancia. De hecho, normativas como la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) ya empujan hacia construcciones de consumo casi nulo.

Materiales como este encajan perfectamente en ese escenario. No sustituyen a otras soluciones, pero suman. Y mucho.

Un paso más hacia la construcción pasiva

Este desarrollo no aparece en un vacío. Se suma a otras estrategias como el diseño bioclimático, el uso de materiales de alta inercia térmica, o las envolventes inteligentes.

La diferencia es que aquí se introduce una capa adicional: almacenamiento térmico activo dentro de un material pasivo. Parece contradictorio, pero funciona.

En lugar de depender exclusivamente del aislamiento o la ventilación, el edificio empieza a comportarse como un sistema dinámico, capaz de adaptarse a su entorno.

Y eso cambia las reglas del juego.

Fuente: ecoinventos.com