Fotógrafo alemán rechazó prestigioso premio; revela que generó con IA la imagen ganadora

El fotógrafo alemán Boris Eldagsen rechazó un prestigioso premio en una ceremonia en Londres luego de admitir haber generado la imagen ganadora del Sony World Photography Awards utilizando inteligencia artificial (IA).

Reveló en su sitio web que no aceptaba el galardón de la categoría creativa abierta, que ganó la semana pasada con una foto que mostraba a dos mujeres de diferentes generaciones en blanco y negro, porque “las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como éste. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por tanto, no aceptaré la distinción”, afirmó Eldagsen, egresado de artes visuales en la Academia de Arte de Mainz, arte conceptual e intermedia en la Academia de Bellas Artes de Praga y bellas artes en la Escuela de Artes y Comunicación Sarojini Naidu en Hyderabad.

El artista se calificó de “mono descarado” para averiguar si las competencias estarían preparadas para que ingresen las imágenes de IA y “no lo están”, precisó.

“Gracias (a los jueces) por seleccionar mi imagen y hacer de éste un momento histórico, ya que es la primera placa generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía.

“¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generada por IA? Algo acerca de esto no se siente bien, ¿verdad? Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta, sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿El paraguas de la fotografía es lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”.

Eldagsen sostuvo: “Habiendo sido fotógrafo durante 30 años antes de recurrir a la IA, entiendo los pros y los contras de este debate y estaré encantado de unirme a la conversación. Si no sabe qué hacer con el premio, dónelo al fotofestival en Odesa, Ucrania. Con mucho gusto le proporcionaré los contactos. Muchas gracias”.

El tema llega en un momento de intenso debate sobre el uso y las implicaciones de la IA con algunas advertencias apocalípticas de que la tecnología está a punto de dañar de manera irreversible la experiencia humana.

Los avances recientes en el uso de inteligencia artificial en chatbots, automóviles sin conductor, software para escribir canciones y el desarrollo de productos farmacéuticos han estimulado la discusión. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, señaló que las preocupaciones sobre la IA lo habían mantenido despierto por la noche y advirtió que la tecnología puede ser “muy dañina” si se utiliza de forma incorrecta.

Según el diario inglés The Guardian, un portavoz de la Organización Mundial de la Fotografía informó que Eldagsen les había confirmado la “co-creación” de la imagen usando IA antes de ser anunciado como ganador.

“En nuestra comunicación, explicó cómo después de ‘dos décadas de fotografía, mi enfoque artístico se ha desplazado más hacia la exploración de las posibilidades creativas de los generadores de inteligencia artificial’ y enfatizar aún más la imagen se basa en gran medida en su ‘riqueza de conocimiento fotográfico’. De acuerdo con las reglas de la competencia, los fotógrafos brindan las garantías de su participación. La categoría creativa de la competencia abierta da la bienvenida a varios enfoques experimentales para la creación de imágenes, desde cianotipos y rayografías hasta prácticas digitales de vanguardia. Como tal, siguiendo nuestra correspondencia con Boris y las garantías que proporcionó, sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría, y apoyamos su participación”.

Fuente: jornada.com.mx