Científicos crean tela que se limpia sola sin detergente

Un recubrimiento textil desarrollado en China podría eliminar el uso de detergente en el lavado de ropa, reduciendo el consumo de agua, electricidad y tiempo en un 82 %

Lavar la ropa es una de esas tareas domésticas a las que casi nadie le da demasiadas vueltas. Sin embargo, rara vez se tiene en cuenta que esta práctica cotidiana convierte grandes cantidades de agua limpia en aguas residuales, en buena medida porque el modelo actual se apoya casi por completo en el uso de detergentes, con el consiguiente impacto ambiental.

Así, en lugar de replantear ese modelo, la industria ha optado históricamente por desarrollar productos cada vez más potentes para eliminar las manchas una vez que aparecen. Por eso surge una pregunta evidente: si existe una manera de reducir el efecto de una práctica tan cotidiana y extendida, ¿no sería realmente necesario hacerlo?

Eso es precisamente lo que se han propuesto investigadores de la Universidad del Sudeste de Nanjing, en China. Su solución: un nuevo recubrimiento textil capaz de lograr algo que hasta hace poco parecía imposible: permitir lavar la ropa prácticamente solo con agua, sin necesidad de detergente y reduciendo el proceso a un simple aclarado.

El problema oculto de los detergentes

La idea no es trivial. Como señala Phys.org, los detergentes que salen de nuestras lavadoras terminan en ríos, lagos y océanos, donde alteran los ecosistemas acuáticos. Incluso después de pasar por plantas de tratamiento, algunos de sus compuestos químicos persisten y continúan contaminando las aguas naturales.

Para abordar este problema, los investigadores desarrollaron un recubrimiento formado por varias capas de polímeros aplicadas mediante pulverización. Concretamente, alternaron dos compuestos –cloruro de polidialildimetilamonio (PDADMAC) y ácido polivinilsulfónico– hasta formar una estructura multicapa sobre el tejido.

Cómo funciona el recubrimiento textil

El resultado es una superficie tan densamente cargada de grupos sulfonato que las moléculas de suciedad simplemente no encuentran dónde adherirse. Así, en lugar de intentar despegar la mugre una vez instalada, la idea es que nunca llegue a instalarse.

“En estudios anteriores descubrimos que las superficies densamente cargadas pueden estabilizar una capa de hidratación robusta”, explicó el autor Chongling Cheng a Chemical & Engineering News (C&EN), una revista semanal de actualidad publicada por la Sociedad Química de Estados Unidos (ACS). “Eso nos hizo replantearnos una suposición básica sobre cómo funciona la limpieza”, agregó.

Esa fina capa de hidratación –una especie de “escudo” de agua que se forma sobre la tela– actúa entonces como una barrera que dificulta la adhesión de la suciedad. Además, funciona tanto en la oscuridad como bajo la luz solar, lo que supone una ventaja frente a tecnologías anteriores basadas en fotocatálisis, que solo eran eficaces con buena iluminación. Y, a diferencia de otros recubrimientos que pierden eficacia al secarse, este mantiene su estructura porque las moléculas quedan fijadas en una configuración estable durante su aplicación.

En las pruebas, según C&EN, el recubrimiento funcionó sobre algodón, seda y poliéster, eliminando diversos tipos de manchas de comida, residuos aceitosos, bacterias y hongos con un simple aclarado de agua. Además, demostró propiedades antimicrobianas y, como beneficio adicional, resultó ser capaz de unirse a microplásticos y reducir su liberación al medio ambiente durante el lavado.

Menos agua, electricidad y tiempo en el lavado

Este enfoque podría transformar la lógica tradicional del lavado. Con este sistema, el proceso común –que suele implicar un ciclo de lavado con detergente seguido de varios aclarados– podría simplificarse hasta quedar reducido a un único enjuague con agua.

Según el estudio, publicado en en Communications Chemistry, este método reduce el consumo total de agua, electricidad y tiempo en aproximadamente un 82 %.

La resistencia del recubrimiento también sorprendió a los investigadores: soportó alrededor de 100 aclarados, 2.000 pliegues y pruebas de abrasión con papel de lija sin perder eficacia, manteniendo su resistencia a las manchas incluso tras compararlo con prendas lavadas con detergente convencional.

Limitaciones y perspectivas del tejido autolimpiante

Por ahora, sin embargo, no todo son ventajas. El recubrimiento todavía presenta dificultades frente a partículas duras, como la arena fina, que pueden dañar mecánicamente la capa protectora.

Y, aunque las pruebas de seguridad apuntan en una dirección prometedora –el PDADMAC ya se utiliza en la industria para el tratamiento de aguas y la fabricación de papel, y los ensayos con células de ratón y plantas de frijol no mostraron efectos negativos–, algunos expertos piden cautela.

Bernd Nowack, del laboratorio federal suizo Empa, señaló a C&EN que todavía es necesaria una evaluación completa del ciclo de vida para confirmar que fabricar este recubrimiento genera realmente menos impacto ambiental que producir detergente.

El coste tampoco es insignificante: aplicar el recubrimiento cuesta alrededor de 50 céntimos por metro cuadrado de tejido –aproximadamente lo que se necesitaría para tratar una camiseta–, según C&EN. Aun así, los investigadores creen que ese gasto inicial podría compensarse con el tiempo gracias al ahorro en detergente, agua y energía.

Los expertos externos consultados se muestran entusiastas, aunque con cautela. “A primera vista, parece un gran avance”, afirma Nowack. Por su parte, Wiebe M. de Vos, de la Universidad de Twente, señala que nunca había considerado el potencial de las multicapas de polielectrolitos en tejidos autolimpiantes y destaca especialmente la versatilidad demostrada con distintos tipos de tela y de manchas.

El siguiente paso, según los autores del estudio, será escalar el proceso para su aplicación industrial y explorar otros posibles usos, como los textiles médicos, donde reducir las infecciones bacterianas sin recurrir a lavados agresivos podría tener implicaciones importantes.

Fuente: primicia.com.ve